Formula 1: come vedere in diretta streaming il GP di Ungheria

La Formula 1 torna in pista con il GP di Ungheria, in programma domenica 21 luglio, a partire dalle 15. Per seguire la gara in diretta non sarà possibile affidarsi alla diretta in chiaro su TV8 (il GP sarà trasmesso in differita sul canale in chiaro di Sky). È possibile, però, seguire la diretta streaming su NOW, la piattaforma di streaming di Sky.

Con il Pass Sport, infatti, è possibile accedere a tutta l'offerta sportiva di Sky, direttamente in streaming, da qualsiasi dispositivo compatibile. Il Pass in questione ha un costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi oppure 24,99 euro al mese, senza permanenza minima. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di NOW.

Formula 1: come vedere in streaming il GP di Ungheria

È tutto pronto per la diretta streaming del GP di Ungheria. La gara partirà alle 15 del 21 luglio. Come detto in precedenza, per seguire la diretta streaming è possibile affidarsi al Pass Sport di NOW, disponibile in due versioni:

14,99 euro al mese per 12 mesi

24,99 euro al mese, senza permanenza minima

Con il Pass Sport di NOW è possibile accedere a tutta l'offerta sportiva di Sky e, quindi, ai contenuti di Sky Sport e Sky Calcio. Si tratta di un'offerta ricchissima, con tantissimi eventi da guardare ogni giorno tramite i canali Sky. Oltre alla Formula 1, è possibile seguire anche le Olimpiadi di Parigi e tutto il calcio trasmesso da Sky, dalla Serie A alla Serie B, passando per la Champions League e per i campionati esteri.

C'è anche l'opzione Premium che permette di sbloccare la possibilità di accedere a NOW da 2 dispositivi in contemporanea al costo di 5 euro in più al mese. Per accedere all'offerta basta seguire il link qui di sotto. L'attivazione del Pass garantisce l'accesso immediato ai contenuti dell'abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.