Con Norton 360 Premium stop ai ransomware e linea protetta da VPN

Le minacce del Web, nel 2023, sono ben diverse a quelle di solo pochi anni fa.

Ai classici malware, trojan e adware, si sono aggiunti nuovi potenziali pericoli, come i temuti ransomware.

Questa vera e propria piaga ha rappresentato per diverso tempo una minaccia concreta per aziende e contesti simili. Oggi, soprattutto per gli utenti sprovvisti di adeguata protezione, questo tipo di attacco è diventato un vero e proprio spauracchio.

E cosa dire delle potenziali intromissioni nella connessione? Hacker e altre figure losche hanno sempre più strumenti che permettono di dare una sbirciatina alle attività online delle vittime.

Per poter far fronte a tutte queste minacce, dunque, un classico antivirus non è di sicuro più sufficiente.

Ransomware e intromissioni varie? Ferma qualunque pericolo con Norton

Per poter garantire, sia su PC che su dispositivi mobile, un alto standard di sicurezza, l'adozione di una suite di sicurezza informatica è praticamente d'obbligo.

In questo contesto, Norton 360 Premium rappresenta una delle migliori scelte possibili. Questo prodotto, frutto della lunghissima esperienza di Norton nel settore della cybersecurity, va ben oltre all'antivirus tradizionale.

Al classico rilevamento e disattivazione dei malware, infatti, questa suite aggiunge anche una pratica VPN, ideale per proteggere privacy e anonimato online. Lo spazio cloud protetto, poi, rappresenta una certezza per sventare potenziali attacchi ransomware.

Sempre in ottica privacy, merita una citazione il sistema di protezione della webcam, così come il tool per monitorare il Dark Web ed evitare potenziali furti d'identità o di altre informazioni sensibili.

A rendere poi ancora più interessante (e conveniente) Norton 360 Premium e l'attuale promozione che interessa questa suite.

Grazie al 45% di sconto, infatti, è possibile ottenere tutta l'esperienza e la protezione di Norton spendendo appena 59,99 euro all'anno.

Un'occasione imperdibile per mettere in sicurezza PC e/o smartphone e vivere serenamente Internet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.