Con ExpressVPN proteggi la tua vita digitale da €0,17 al giorno

La tua sicurezza online non può aspettare: ExpressVPN lancia una Offerta Speciale che non passa inosservata: 2 anni + 4 mesi GRATIS, con uno sconto del 61%. Il piano più conveniente ti costa solo €4,87 al mese, fatturato in un unico pagamento di €136,31 per 28 mesi. Ma non è tutto: con l’abbonamento ricevi anche una eSIM da 5 GB in omaggio, grazie alla collaborazione con holiday.com.

Una soluzione ideale per chi cerca massima privacy, velocità e compatibilità multi-dispositivo: ExpressVPN è infatti accessibile da Windows, macOS, Android, iOS, router, Fire Stick, Apple TV e molto altro.

ExpressVPN: più di una semplice VPN

Con ExpressVPN puoi connetterti a un server italiano in un click, guardare le tue serie preferite, usare i servizi di home banking o lavorare in remoto in totale sicurezza e senza restrizioni. La combinazione con la eSIM gratuita ti consente di avere anche la connettività mobile necessaria senza dover cercare una SIM locale.

ExpressVPN non si limita a nascondere il tuo indirizzo IP. Offre una protezione completa e avanzata, con funzionalità che includono:

Lightway Protocol per velocità e stabilità elevate

Nessun registro delle attività , per una privacy garantita

Blocco di pubblicità e tracker integrato

Gestore di password incluso

Connessione simultanea fino a 8 dispositivi

Inoltre, la rete di server in 105 Paesi permette di aggirare blocchi geografici e accedere a contenuti da tutto il mondo in pochi click.

Piani su misura per ogni esigenza

Oltre all’offerta principale, sono disponibili altre opzioni pensate per chi preferisce abbonamenti più brevi:

12 mesi + 3 mesi GRATIS a €6,51/mese (totale €97,51 per 15 mesi), con eSIM da 3 GB gratuita

1 mese a €12,63, con eSIM da 1 GB gratuita

Tutti i piani includono rimborso garantito entro 30 giorni, per provare ExpressVPN senza alcun rischio.

Per conoscere l'offerta completa di ExpressVPN clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.