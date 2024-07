Come vedere Sinner-Kecmanovic in streaming (Wimbledon)

Dopo il successo su Berrettini, Jannik Sinner torna in campo questa sera contro il serbo Miomir Kecmanovic nella sfida valida per il terzo turno di Wimbledon. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

>> Come guardare BBC iPlayer dall'Italia con una VPN

Al momento, anche in virtù dell'ultima offerta disponibile, il pass Sport del servizio NOW è la soluzione più completa e conveniente per chi ama il tennis e lo sport in generale. In queste ore si può completare la sottoscrizione a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro, con la garanzia di vedere tutti i tornei ATP e WTA, più Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, ATP Finals e Coppa Davis.

Wimbledon, Sinner-Kecmanovic: come vedere l'incontro in streaming

Per vedere l'incontro del terzo turno di Wimbledon tra Sinner e Kecmanovic in streaming occorre attivare il pass Sport di NOW. Una volta completata la sottoscrizione, bisogna effettuare il download dell'app NOW, l'accesso con le proprie credenziali, per poi premere il riquadro dedicato alla diretta di Sky Sport Tennis tramite la sezione Canali Live.

Jannik Sinner parte nettamente favorito rispetto al suo avversario odierno, che ha già battuto tre volte su tre quando lo ha incontrato: il primo successo risale alla semifinale delle Next Gen ATP Finals di Milano nel 2019, col punteggio di 2-4, 4-1, 4-2, 4-2; la seconda affermazione è arrivata ai quarti di finale del torneo Melbourne 1 del 2021 (7-6, 6-4); infine, nel 2022 l'azzurro si è imposto al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, sfruttando in quell'occasione anche il ritiro del serbo.

Nei due turni precedenti, Miomir Kecmanovic ha avuto la meglio per 3 set a 1 sull'indiano Sumit Nagal (primo turno) e 3-2 sull'olandese Griekspoor. La vittoria contro il numero 27 del tabellone è arrivata per la verità un po' a sorpresa: sulla carta Miomir partiva sfavorito, però è stato bravo a sovvertire i pronostici della vigilia imponendosi d'autorità al quinto set dopo essere stato sotto 2 set a 1.

L'incontro tra Sinner e Kecmanovic inizierà non prima delle ore 17:45 di oggi sul campo Centrale di Wimbledon. Puoi vederlo in diretta sulla piattaforma streaming NOW approfittando dell'offerta in corso, che permette di attivare il pass Sport a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.