BBC iPlayer è un servizio di streaming online che offre una vasta gamma di programmi televisivi e radiofonici della BBC, tra questi anche il torneo di Wimbledon 2023. Il servizio è disponibile nel Regno Unito e in Irlanda, ma non in altri paesi.

Se ti trovi in Italia e vuoi guardare BBC iPlayer, puoi utilizzare una VPN. Una VPN è un servizio che cripta il tuo traffico internet e lo reindirizza attraverso un server in un altro paese. In questo modo, puoi aggirare le restrizioni geografiche e accedere a BBC iPlayer da qualsiasi parte del mondo.

Ecco come guardare BBC iPlayer dall'Italia con una VPN:

Scegliere una VPN. Esistono molte VPN disponibili, ma ti consigliamo di scegliere NordVPN, una delle migliori e più performanti sul mercato. Installare NordVPN sul tuo dispositivo. Puoi installare la VPN sul tuo computer, smartphone o tablet. Avviare la VPN e connettersi a un server nel Regno Unito. Visitare il sito web di BBC iPlayer e creare un account. Ora puoi guardare tutti i programmi televisivi e radiofonici di BBC iPlayer.

Ecco alcuni dei vantaggi di guardare BBC iPlayer con una VPN:

Puoi accedere a tutti i programmi televisivi e radiofonici di BBC iPlayer, anche se ti trovi in Italia.

Puoi guardare BBC iPlayer in alta definizione (HD).

Puoi guardare BBC iPlayer senza pubblicità.

Puoi proteggere la tua privacy e la tua sicurezza online.

Se sei un fan dei programmi televisivi e radiofonici della BBC, ti consigliamo di utilizzare NordVPN per guardare la programmazione dell'emittente britannica dall'Italia.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.