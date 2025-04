Kena Mobile: 200 GB e minuti illimitati a 5,99€, con un mese gratis

Kena Mobile torna a farsi notare con una delle offerte più competitive del momento: 200 GB, minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99€ al mese, con il primo mese gratis. Una proposta pensata per chi cerca un piano mobile ricco di traffico dati, senza sorprese in bolletta e con la libertà di scegliere senza vincoli. Il tutto con la qualità della rete TIM e la trasparenza che contraddistingue Kena.

La procedura di attivazione è completamente digitale: ti basta accedere al sito ufficiale, selezionare il piano e completare l’acquisto online. Se accetti i consensi commerciali richiesti, l’attivazione è gratuita; altrimenti ha un costo di 4 euro. In ogni caso, la SIM ti verrà spedita a casa gratuitamente.

Come avere i 200 GB di Kena a 5,99€ al mese

Per usufruire dell’intero pacchetto da 200 GB è necessario abilitare la Ricarica Automatica. In sua assenza, la soglia mensile di traffico scende comunque a 100 GB, più che sufficienti per la maggior parte degli utenti. La promozione include inoltre la tecnologia VoLTE, per chiamate in alta definizione anche su rete 4G, migliorando così l’esperienza d’uso in ogni contesto.

Questa offerta è pensata per chi attiva un nuovo numero o per chi decide di passare a Kena da un altro operatore virtuale, come Iliad, ho., CoopVoce, Poste Mobile, Fastweb Mobile, Lycamobile, Spusu, Tiscali, Elimobile, Digi Mobile, Rabona Mobile e tanti altri.

Che tu utilizzi lo smartphone per navigare, lavorare da remoto o guardare film e serie TV in streaming, questa promozione si adatta perfettamente alle tue esigenze. Ma attenzione: l’offerta è disponibile per un periodo limitato. Se stai valutando un cambio operatore, è il momento giusto per farlo. Visita subito il sito di Kena Mobile e approfitta della tariffa che unisce tanti giga, zero vincoli e massima convenienza.

