Roma-Juventus in chiaro su DAZN: ecco come registrarsi gratis

La partita Roma-Juventus, match valido per la trentunesima giornata di Serie A in programma domenica sera alle 20:45, sarà visibile in chiaro su DAZN, in seguito alla decisione della piattaforma streaming di scegliere il big match dell'Olimpico come quinta e ultima gara gratuita in questa stagione. A questo proposito, ricordiamo che l'estate scorsa DAZN ha raggiunto un accordo che le consentiva di offrire la visione in chiaro di cinque partite a stagione: prima di Roma-Juve sono state trasmesse gratuitamente Milan-Napoli, Lazio-Inter, Juventus-Milan e Atalanta-Inter.

In casa Roma c'è grande euforia dopo la cavalcata trionfale in campionato, culminata con la settima vittoria consecutiva ottenuta a Lecce grazie alla rete di Artem Dovbyk. Qualora dovesse arrivare anche l'ottavo sigillo, la squadra di Ranieri diventerebbe una delle candidate più serie per la conquista del quarto posto, ultimo piazzamento utile per la qualificazione alla Champions League del prossimo anno. Di fronte i giallorossi avranno una Juventus tutta nuova, in seguito all'arrivo di Tudor al posto dell'esonerato Thiago Motta. L'ex allenatore di Lazio e Marsiglia ha subito lasciato il segno, conquistando i primi tre punti da tecnico bianconero grazie al successo di misura sul Genoa, successo che mantiene vive le speranze per raggiungere il quarto posto attualmente occupato dal Bologna, distante un solo punto.

Come registrarsi gratis su DAZN

Per registrarsi gratuitamente è sufficiente inserire il proprio indirizzo e-mail. Gli utenti che invece hanno già un account gratuito dovranno semplicemente inserire l'e-mail utilizzata in passato per completare l'iscrizione alla piattaforma. Sono due le modalità di registrazione: da computer e smartphone, oppure da Smart TV.

Se si sceglie di procedere da computer e smartphone, basta collegarsi su dazn.com, premere sul bottone "Registrati gratuitamente", inserire il proprio indirizzo e-mail nel campo apposito e pigiare sul pulsante "Continua". Da Smart TV, invece, occorre aprire l'app DAZN, cliccare su "Guarda Gratis", inquadrare il QR Code e terminare la registrazione con la propria e-mail.

Il collegamento con la partita inizierà alle 19:45 di domenica 6 aprile, con il fischio d'inizio fissato alle ore 20:45. La visione gratuita del match è disponibile per circa due milioni di utenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.