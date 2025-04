Kena Mobile: 200 GB, minuti illimitati e SMS a soli 5,99€ al mese

Con Kena Mobile puoi ottenere una vantaggiosa offerta che include 200 GB di traffico dati, 200 SMS e minuti illimitati al prezzo di soli 5,99€ al mese. Questa promozione è riservata ai nuovi clienti che attivano una SIM Kena o che portano il proprio numero da Iliad, ho. Mobile, Lyca Mobile, Fastweb Mobile, Poste Mobile e altri operatori.

Inoltre, l’offerta prevede nessun costo di attivazione e il primo rinnovo gratuito. Per attivarla basta andare sul sito di Kena, ma prima vorrai sapere cosa include: scopriamola nel dettaglio.

Perché scegliere Kena Mobile?

La vera forza di questa offerta è il rapporto qualità-prezzo. Con solo 5,99€ al mese, i clienti Kena Mobile possono navigare senza pensieri. Attivando la Ricarica Automatica, i GB inclusi raddoppiano, passando da 100 a 200.

Con 200 GB puoi guardare oltre contenuti in streaming, navigare su Internet, inviare messaggi e lavorare in mobilità senza preoccuparti di esaurire il traffico dati. La rete 4G di Kena, che si appoggia sull’infrastruttura TIM, offre una copertura capillare su tutto il territorio nazionale, rendendo l’esperienza di navigazione stabile anche nelle zone meno servite.

Un altro punto di forza di questa offerta è il risparmio. Con una spesa annuale di circa 72€, risparmierai fino a 50€ rispetto a piani simili offerti dagli operatori tradizionali, senza rinunciare a funzionalità simili. Attivando Kena Mobile, avrai anche 8 GB di roaming in UE inclusi ogni mese. Il primo rinnovo è gratuito, rendendo questa offerta ancora più conveniente per te e per la tua famiglia.

Attiva oggi l’offerta e goditi 200 GB di traffico, chiamate illimitate, SMS e roaming in UE, tutto a soli 5,99€ al mese.

