ho. Mobile: 150 GB + minuti e SMS illimitati a 6,99€ al mese

Se stai cercando un’offerta mobile vantaggiosa con una buona quantità di dati, chiamate illimitate e un prezzo competitivo, ho. Mobile ha la soluzione che fa per te. A soli 6,99€ al mese, puoi avere 150 GB di traffico dati, minuti illimitati verso tutti e SMS illimitati.

Un'opportunità da non perdere, che ti permette di restare connesso e comunicare senza pensieri, tutto a un prezzo davvero conveniente. Per verificare da quale operatore si può effettuare la portabilità del numero oppure per attivare la promo direttamente da un nuovo numero basta andare sul sito di ho. Mobile.

Cosa include l'offerta di ho. Mobile?

L’offerta prevede 150 GB di traffico dati per navigare liberamente, insieme a minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e SMS illimitati. Puoi anche utilizzare i tuoi dati per connetterti in hotspot, così da condividere la connessione con altri dispositivi. Inoltre, ho. Mobile offre una comoda app per monitorare il tuo consumo, ricaricare il credito e gestire tutto in modo facile e intuitivo. Puoi anche tenere traccia del tuo credito residuo chiamando il numero 42121.

La velocità della rete, fino a 60 Mbps in 4G, ti permette di navigare senza rallentamenti, mentre l’opzione 5G ti consente di godere di connessioni ancora più rapide, dove disponibile. Se vuoi continuare a usare i tuoi Giga dopo averli consumati, puoi riattivarli facilmente al costo di 4,99€. La gestione delle chiamate è anche ottimizzata con avviso di chiamata e trasferimento di chiamata.

Con ho. Mobile, hai 30 giorni per provare il servizio e, se non sei completamente soddisfatto, puoi chiedere il rimborso. Senza vincoli, senza complicazioni. Approfitta subito di questa offerta! Visita il sito di ho. Mobile e attiva la tua SIM per non perdere questa occasione.

