Come vedere Sinner-Berrettini in diretta streaming (Wimbledon)

Questa sera a Wimbledon si disputerà l'incontro tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, terzo match sul Centrale dopo le sfide Daniil Medvedev-Alexandre Muller e Naomi Osaka-Emma Navarro. I due azzurri scenderanno in campo non prima delle 17:45: la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Come vedere Sinner-Berrettini in streaming

Fin dalla vigilia numerosi addetti ai lavori avevano messo in guardia i top 10 dal rischio di poter incontrare Berrettini fin dai primissimi turni del torneo, pochi però avevano immaginato un derby tutto azzurro tra The Hammer e il nuovo numero uno del mondo. Sorteggio sfortunato a parte, i due azzurri questa sera offriranno al pubblico del Centrale uno spettacolo monumentale, con Matteo che non parte affatto sfavorito potendo contare su una percentuali di vittorie sull'erba superiore all'80% (decimo giocatore all-time, meglio anche di Sinner e Alcaraz).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.