Google e Samsung presentano dei nuovi dispositivi Android XR al TED2025

Il mondo della realtà estesa (XR) è pronto a essere rivoluzionato con l'annuncio di nuovi dispositivi da parte di Google e Samsung, presentati durante l'evento TED2025 a Vancouver. Entrambe le aziende stanno cercando di ridefinire il futuro della tecnologia indossabile, con soluzioni che mirano a integrare intelligenza artificiale e funzionalità immersive, in un mercato sempre più competitivo dominato da grandi player come Apple.

Il contributo di Google si concretizza con un prototipo innovativo di occhiali XR, presentato da Shahram Izadi, responsabile di Android XR. Questi occhiali, dal design discreto che ricorda le normali montature, integrano il sistema di intelligenza artificiale Gemini. Questo sistema permette di sfruttare funzionalità avanzate come la traduzione immagini in tempo reale – ad esempio, convertendo il farsi in inglese – e il riconoscimento delle immagini circostanti. La capacità di apprendere e adattarsi alle abitudini dell'utente rappresenta un importante passo avanti per la tecnologia indossabile, posizionando gli occhiali come un dispositivo che può trasformare l'interazione quotidiana con il mondo digitale.

Parallelamente, Samsung ha svelato un nuovo visore XR, progettato per offrire un'esperienza immersiva e funzionalità di multitasking avanzate. Questo dispositivo è stato concepito per competere direttamente con l'Apple Vision Pro. L'attenzione di Samsung verso le capacità multitasking e la fruizione di contenuti video in VR sottolinea il suo impegno nel rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più esigente.

Questi dispositivi rappresentano il frutto di anni di ricerca e sviluppo da parte delle due aziende, che stanno collaborando strategicamente per conquistare una quota di mercato significativa in un settore in rapida crescita. La sinergia tra Google e Samsung è evidente, con gli occhiali XR di Google che rappresentano un'evoluzione del progetto Moohan di Samsung. Questo dimostra come i due colossi tecnologici stiano unendo le forze per innovare e affrontare le sfide del mercato XR.

Nonostante l'entusiasmo generato durante le dimostrazioni al TED2025, sia Google che Samsung mantengono il riserbo sui tempi di commercializzazione dei loro dispositivi. L'assenza di date ufficiali suggerisce che ci siano ancora sfide tecniche da superare per portare questi prodotti sul mercato su larga scala. Tuttavia, l'anticipazione e l'interesse suscitati da questi annunci indicano che il futuro della realtà estesa è più vicino che mai.