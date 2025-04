Offerta 5G a 5,99 euro al mese? Sì, se passi a Lyca Mobile

Tra le offerte 5G più interessanti del mese c'è quella dell'operatore virtuale Lyca Mobile: 150 Giga in 5G, più minuti e SMS illimitati, a 5,99 euro al mese, scegliendo di portare il proprio numero in Lyca. Inoltre, l'offerta in corso prevede anche due mesi di rinnovo in omaggio.

In Italia Lyca Mobile si appoggia alla rete Vodafone, una delle migliori tanto per la velocità di connessione quanto per stabilità e copertura del segnale. Un plus dunque importante, così come l'inclusione dei servizi VoLTE e hotspot, cosa non scontata per un operatore mobile virtuale. A tutto questo, poi, si aggiungono i zero costi di attivazione.

I vantaggi dell'offerta di portabilità di Lyca Mobile

Sono tante le offerte di portabilità disponibili oggi nel mercato italiano, quella di Lyca Mobile presenta però dei vantaggi significativi. Il primo è il prezzo: offrire 150 Giga in 5G a 5,99 euro al mese non è da tutti, anzi. Nella quasi totalità dei casi, infatti, sotto l'importo di 6 euro sono proposte soltanto offerte in 4G.

Il secondo vantaggio riguarda il fatto che è un'offerta per tutti, e non solo per il prezzo, ma anche perché è possibile chiedere la portabilità del vecchio numero indipendentemente dall'operatore di provenienza. Spesso e volentieri, invece, gli altri operatori impongono dei limiti, rendendo le loro offerte disponibili soltanto a certe condizioni.

Un ulteriore elemento che distingue Lyca dalle offerte degli altri operatori ha a che fare con i due mesi di rinnovo gratis. Si tratta di una vera e propria rarità, dal momento che quasi nessuno include un regalo simile, e in quei pochi casi ci si ferma ad un rinnovo gratuito, non a due.

Detto questo, l'offerta attuale in 5G è valida per un periodo di tempo limitato: si può sottoscrivere online direttamente collegandosi al sito ufficiale di Lyca Mobile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.