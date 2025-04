ho. Mobile ti regala 10€ di ricarica: ecco come averli

Tra le iniziative più interessanti degli operatori di telefonia segnaliamo quella di ho. Mobile: l'operatore virtuale regala 10€ di ricarica a chi effettua la portabilità del numero. Per ottenere il credito gratis basta aderire ad una delle offerte 4G o 5G che si trovano sul sito ufficiale del gestore.

Attenzione però: per riuscire a sbloccare la ricarica gratuita è necessario inserire in fase di acquisto dell'offerta il codice promozionale #CONIGLIO10. L'iniziativa di ho. Mobile termina il 13 aprile 2025.

Tra le migliori offerte di ho. Mobile c'è quella da 200 GB in 5G a 9,99€ al mese

Sono diverse le offerte messe a disposizione da ho. Mobile, ma quella più interessante propone 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese, con costo di attivazione di 2,99€ se si effettua la portabilità da Iliad, Kena, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO.

In alternativa, c'è la promo da 150 GB in 4G con minuti e SMS illimitati a 6,99€. Anche in questo caso l'attivazione è di 2,99€ per i clienti Iliad, Kena, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali di rete mobile.

Una volta scelta l'offerta da sottoscrivere, basta inserire il coupon #CONIGLIO10 nel campo apposito durante la fase di acquisto. In questo modo si potranno sbloccare i 10€ di ricarica in omaggio. Lo step successivo prevede di richiedere la nuova SIM di ho. Mobile a domicilio, oppure la prenotazione della stessa con ritiro e pagamento in una delle edicole abilitate.

Fatto questo, entro 7 giorni dall'attivazione verrà accredita una ricarica da 5€. Dopodiché, una volta effettuato il primo rinnovo, si riceveranno anche gli altri 5€ come seconda ricarica. Per tutti i dettagli dell'iniziativa e per scoprire le offerte ora disponibili basta andare sul sito ufficiale di ho. Mobile.

