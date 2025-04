Le vacanze da sogno della prossima estate sono anche economiche

Se ami viaggiare, quando arriva la primavera sei in prima linea per organizzare la tua prossima vacanza estiva. Quest'anno ti piacerebbe partire per una meta esotica, però i primi preventivi ti hanno fatto cambiare idea, o quasi. In realtà non dovresti fermarti ai pacchetti delle agenzie di viaggio tradizionali: esistono infatti alternative qualificate che ti consentono di prenotare una vacanza da sogno e al tempo stesso economica.

Ne è un esempio lampante Lastminute.com, sito web di viaggi che grazie alle sue offerte a tempo limitato riesce a trasformare i sogni di tantissimi viaggiatori in esperienze reali a prezzi ultra-concorrenziali. Di seguito trovi una selezione di alcune delle migliori offerte disponibili per quest'estate, collegandoti invece sul sito ufficiale Lastminute.com trovi l'elenco completo.

Le migliori vacanze da sogno economiche con le offerte di Lastminute.com

Iniziamo con tre delle migliori offerte per una vacanza di coppia:

Isola di Kos, Grecia, da 844 euro a persona per 7 notti, dal 3 al 10 giugno, presso il Diamond Deluxe Hotel (voli inclusi + colazione)

Marrakech, Marocco, da 510 euro a persona per 4 notti, dal 7 all'11 luglio, presso l'Hotel Riu Tikida Garden (voli inclusi + formula all inclusive)

Isola di Zante, Grecia, da 1.112 euro a persona per 4 notti, dal 25 al 29 giugno, presso l'Olea All Suite Hotel (voli inclusi + mezza pensione)

Queste invece sono alcune delle proposte più allettanti per una vacanza di famiglia:

Hurghada, Mar Rosso, da 443 euro a persona per 4 notti, dal 26 al 30 giugno, presso il Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh (voli inclusi + formula all inclusive)

Sharm El Sheikh, Egitto, da 359 euro a persona per 5 notti, dal 2 al 7 giugno, presso il Charmillon Club Aquapark (voli inclusi + formula all inclusive)

Djerba, Tunisia, da 738 euro a persona per 9 notti, dal 1° al 10 settembre, presso il Djerba Resort (voli inclusi + formula all inclusive)

Puoi prenotare la tua offerta da subito tramite un acconto, così da bloccare il prezzo dell'offerta limitata, per poi saldare la parte restante in seguito.

