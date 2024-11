Come vedere Roma-Bologna in diretta streaming dall'estero

Domenica 10 novembre, alle ore 15:00, gli occhi dei tifosi saranno puntati sull'Olimpico di Bologna, dove Roma e Bologna si affronteranno in una sfida importante per il campionato di Serie A. Tuttavia, per i tifosi che si trovano all'estero, sintonizzarsi sulla partita potrebbe non essere possibile a causa delle limitazioni geografiche. Una soluzione, per fortuna, c'è: in questo articolo, ti spieghiamo come vedere la diretta streaming di Roma-Bologna dall’estero, mantenendo la telecronaca in italiano grazie a NordVPN.

La partita tra Roma e Bologna sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, basta l'abbonamento Goal Pass da 13,99 euro per vederla, la piattaforma di streaming sportivo che consente agli abbonati di guardare le partite tramite diverse modalità: smart TV, console come PlayStation e Xbox, o dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti possono accedere allo streaming anche tramite app DAZN su tablet, PC e smartphone. Per gli utenti all’estero, però, potrebbero sorgere dei problemi con le limitazioni geografiche.

La soluzione ideale per guardare Roma-Bologna dall’estero senza perdere la telecronaca in italiano è utilizzare una VPN (Virtual Private Network), come NordVPN. Così facendo, è possibile superare i blocchi geografici e accedere allo streaming DAZN come se ci si trovasse in Italia. Ecco i passaggi per utilizzare una VPN:

Installare l'app di NordVPN sul dispositivo scelto per vedere la partita. NordVPN offre spesso promozioni speciali, come l'attuale sconto del 71% per il Black Friday, oltre a tre mesi aggiuntivi gratuiti;

Collegarsi a un server italiano per ottenere un indirizzo IP italiano, che consente di simulare una connessione dall'Italia;

Accedere a DAZN e iniziare lo streaming della partita Roma-Bologna.

Seguendo questi semplici passaggi, potrai goderti il match tra la Roma e il Bologna ovunque ti trovi, mantenendo la qualità e la telecronaca italiana per non perdere neanche un’azione di gioco.

