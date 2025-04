Iliad lancia la fibra con Wi-Fi 7: prestazioni al top, zero vincoli

Iliad porta una nuova rivoluzione nel mondo della connettività fissa in Italia: arriva la prima offerta fibra con Wi-Fi 7 incluso, pensata per garantire velocità elevate, stabilità di rete e un’esperienza d’uso senza compromessi. Con questa nuova proposta, Iliad offre una connessione in 100% fibra ottica FTTH, l’ultima generazione in termini di prestazioni e affidabilità, accompagnata da un router di nuova generazione, iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7, fornito gratuitamente in comodato d’uso.

Attiva subito l'offerta di Iliad Cosa include l’offerta La proposta di Iliad include chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali. È compresa anche l’app iliadbox connect, che consente di gestire la rete domestica in modo semplice e veloce, direttamente dallo smartphone. L’installazione è affidata a un tecnico Iliad, che porterà e configurerà l’iliadbox direttamente a casa dell’utente, senza costi aggiuntivi. Fibra + Mobile: risparmi fino a 48 euro l’anno Chi è già cliente mobile Iliad con un’offerta da 9,99€ o 11,99€ al mese può attivare la fibra a 21,99€/mese anziché 25,99€, mantenendo il vantaggio finché resta attiva l’offerta mobile con pagamento automatico. Chi ha una tariffa mobile inferiore può effettuare il cambio gratuitamente, scegliendo tra: Giga 200 : 9,99€/mese con 200 GB e 5G incluso

Giga 250: 11,99€/mese con 250 GB e 5G incluso Anche i nuovi clienti possono accedere al vantaggio sottoscrivendo sia l’offerta mobile che quella fibra. Le prestazioni della fibra Iliad A seconda della zona, Iliad utilizza diverse tecnologie FTTH, che offrono velocità variabili: Nelle aree coperte da tecnologia EPON , la connessione raggiunge fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload , distribuiti tra le porte Ethernet e il Wi-Fi.

Dove è presente la tecnologia GPON , la velocità massima arriva fino a 2,5 Gbit/s in download e 500 Mbit/s in upload , in particolare in alcune zone di Milano, Torino e Bologna.

Nelle cosiddette “aree bianche”, dove la copertura è più limitata, si può comunque navigare fino a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload. Le velocità dichiarate sono teoriche e possono variare in base a diversi fattori, tra cui la congestione di rete, la configurazione del dispositivo e l’utilizzo del Wi-Fi. I vantaggi del Wi-Fi 7 Il cuore dell’offerta è il nuovo iliadbox con Wi-Fi 7, una tecnologia pensata per gestire con estrema efficienza anche ambienti con molti dispositivi connessi contemporaneamente. Perfetto per guardare film in streaming, lavorare da casa, scaricare file pesanti o giocare online senza interruzioni. Il router è dotato anche di modalità “Sleeping” per ridurre il consumo energetico e di un comodo pulsante ON/OFF per spegnere il dispositivo senza doverlo scollegare. Per conoscere l'offerta di Iliad clicca qui.

