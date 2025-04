Attiva Aruba Fibra e ricevi un buono da 100€ per i tuoi acquisti online (e non solo)

Come scegliere un’offerta in un panorama, come quello delle tariffe per la fibra ottica, altamente competitivo? Dal prezzo, ovviamente, ma anche dalla qualità del servizio. Aruba Fibra unisce questi due elementi con una promozione particolarmente conveniente alla quale aggiunge anche diverse iniziative con le quali ottenere più di 100€ di bonus aggiuntivi.

Velocità, risparmio e convenienza: perché attivare Aruba Fibra

La proposta commerciale di Aruba Fibra si articola su due offerte distinte, attivabili ancora per pochi giorni:

Fibra Aruba Promo – Fibra fino a 1 Gbps e offerta personalizzabile con i servizi aggiuntivi | 17,69€ al mese per 6 mesi

– Fibra fino a 1 Gbps e offerta personalizzabile con i servizi aggiuntivi | 17,69€ al mese per 6 mesi Fibra Aruba All-in Promo – Fibra fino a 1 Gbps, router Wi-Fi a noleggio e chiamate nazionali illimitate | 19,89€ al mese per 6 mesi

Le offerte sono attivabili online solamente entro il 21 aprile (Fibra Aruba Promo) ed entro il 28 aprile (Fibra Aruba All-in Promo).

Oltre alla qualità del servizio, alla velocità della rete, all’affidabilità del provider e a un’offerta commerciale economicamente molto vantaggiosa, attivando Aruba Fibra si possono ottenere:

100€ di voucher Open Fiber per i clienti residenti in uno dei comuni appartenenti alle “aree bianche” che attivano Aruba Fibra entro il 1.10.2025

per i clienti residenti in uno dei comuni appartenenti alle “aree bianche” che attivano Aruba Fibra entro il 1.10.2025 15€ di codice sconto sul canone per te che per ogni amico che sottoscrive l’offerta Aruba Fibra

L’adesione all’offerta Aruba Fibra si rivela estremamente conveniente per diversi motivi. Dall’assenza di costi di attivazione alla flessibilità dell’offerta personalizzabile con numerosi servizi aggiuntivi passando per un servizio clienti attivo h24 e l’opzione Stop&Go che consente di mettere in pausa per 30 giorni consecutivi la connessione e risparmiare sul costo mensile.

Verifica la copertura e scegli e personalizza l’offerta Aruba Fibra migliore per le tue esigenze e quelle della tua famiglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.