Addio al roaming: Saily è la eSIM che semplifica ogni viaggio

Nata sotto l’ombrello della sicurezza garantita da NordVPN, Saily si sta affermando come una delle soluzioni più convenienti per chi ha bisogno di una connessione dati affidabile durante i viaggi internazionali. Basta SIM fisiche, roaming costosi o configurazioni complesse: con Saily, la eSIM si scarica, si attiva con un tocco e funziona in oltre 200 destinazioni globali.

Cosa offre Saily

Saily è molto più di un’app per viaggiatori. È un hub digitale dove puoi scegliere, acquistare e attivare piani dati ovunque nel mondo, direttamente dal tuo smartphone. Il tutto con un’interfaccia semplice, piani accessibili e un’assistenza clienti sempre attiva, 24 ore su 24.

Alcune destinazioni popolari? Turchia, Stati Uniti, Giappone, Francia, India ed Emirati Arabi Uniti, con piani che partono da soli 2,99 dollari. Ogni piano si adatta alle esigenze del viaggio, con opzioni da 1 GB fino a piani regionali o globali per chi è sempre in movimento.

Un’unica eSIM, infiniti viaggi

Uno dei punti di forza di Saily è la flessibilità: a differenza di molti concorrenti, non è necessario cambiare eSIM per ogni nuova destinazione. Basta aggiungere nuovi paesi alla tua eSIM Saily già attiva tramite l’app, rendendo il processo semplice e continuo. Inoltre, puoi contare su un sistema di avvisi per monitorare il consumo dati, così da evitare brutte sorprese durante il viaggio.

Perché scegliere Saily invece delle SIM fisiche

Rispetto alle SIM tradizionali, la eSIM Saily è:

Più comoda : si installa in pochi tocchi, da remoto, senza bisogno di recarsi in negozio.

Più sostenibile : niente plastica o metalli, zero sprechi.

Più versatile : si può usare in più paesi senza cambiare scheda.

Più conveniente: evita costi di roaming e complicazioni con gli operatori locali.

Supporto e sicurezza al top

Dietro Saily c’è l’esperienza di NordVPN, sinonimo di privacy e protezione online. Questo significa che, oltre a un’esperienza utente semplificata, Saily integra un livello di sicurezza avanzato, ideale per chi gestisce dati sensibili anche in viaggio.

Inoltre, l’assistenza clienti è disponibile 24/7 in chat, pronta a intervenire in caso di problemi o dubbi durante l’uso. Anche il rimborso è previsto in caso di malfunzionamenti, rendendo l’esperienza ancora più serena.

Come funziona

Scegli la destinazione e seleziona il piano dati più adatto al tuo viaggio. Scarica l’app Saily, disponibile su App Store e Google Play. Configura la tua eSIM in pochi passaggi direttamente dal telefono.

Per conoscere l'offerta completa di Saily clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.