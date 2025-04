Gestisci luce, gas e fibra con un unico fornitore: scopri le offerte Sorgenia

Gestire le utenze domestiche non è mai semplice, sia per il loro impatto economico che per le diverse scadenze che possono complicare la pianificazione delle spese. Anche da questo punto di vista, quindi, è utile prendere in considerazione l’idea di affidarsi a un unico operatore e in questo senso Sorgenia prevede un’offerta integrata che unisce luce, gas e connessione internet in fibra ottica. Un pacchetto unico, conveniente e semplificato, che permette di ricevere fino a 100€ di bonus di benvenuto.

Semplifica le tue bollette e risparmia con le offerte Sorgenia

L’offerta Sorgenia per la fornitura energetica si articola su due offerte: NEXT ENERGY 24 e NEXT ENERGY SUNLIGHT. La prima offerta include il prezzo bloccato della materia prima energetica per 24 mesi e si rivela ideale per chi vuole evitare le oscillazioni del mercato e i possibili rincari. Al contrario l’offerta NEXT ENERGY SUNLIGHT ha un costo dell’energia a prezzo indicizzato ed è conveniente perché, in caso di ribassi del prezzo dell’energia, si può risparmiare sulle bollette luce e gas.

Inoltre l’offerta di Sorgenia si arricchisce di altri due elementi vantaggiosi. Il primo è il bonus di benvenuto così articolato:

NEXT ENERGY 24 – Sconto di benvenuto di 60€

NEXT ENERGY SUNLIGHT – Sconto di benvenuto di 100€

Il secondo vantaggio è dato dalla possibilità di includere nella bolletta anche la connessione in fibra ottica a 22,73€ al mese (connessione ultraveloce fino a 2.5 Gbps).

Ma non finisce qui: Sorgenia regala anche 150€ di sconto in bolletta per tutti coloro che attivano un’offerta Luce, Gas e Fibra. Tanti i vantaggi, immediati e sul medio-lungo periodo, per risparmiare e semplificare la gestione delle utenze domestiche.

Calcola il tuo preventivo confrontando le offerte disponibili e passa a Sorgenia per avere energia green e un risparmio economico sulle bollette che resta costante nel tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.