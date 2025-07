Come vedere la semifinale dell'europeo femminile in diretta streaming dall'estero

Dopo il successo di misura per 2 a 1 sulla Norvegia di mercoledì scorso, ora l’Italia femminile dovrà vedersela con l’Inghilterra nella semifinale dell’Europeo. Ora che la competizione è arrivata alla fase finale aumenta l’interesse non solo di tifosi e appassionati, ma anche dei curiosi. Se anche tu vuoi guardare la partita (in programma martedì 22 luglio alle 21 sulla Rai e su RaiPlay) ma ti trovi fuori dall’Italia, potresti incappare in un fastidioso blocco geografico. I servizi di streaming italiani, infatti, spesso non sono accessibili dall’estero. La soluzione? Attiva ora NordVPN.

Come vedere la partita

Con NordVPN hai la possibilità di simulare una connessione dall’Italia, anche se ti trovi dall’altra parte del mondo. Ti basta attivare NordVPN, scegliere un server italiano e collegarti alla piattaforma streaming che trasmette la semifinale. In pochi clic puoi vedere Italia – Inghilterra degli Europei femminili sullo smartphone, il PC o la smart TV.

Il funzionamento è intuitivo. Dopo aver scaricato l’app NordVPN sul tuo dispositivo, selezioni l’Italia come Paese e accedi ai contenuti bloccati fuori confine. Tutto in modo sicuro, veloce e senza interruzioni. Il servizio offre una connessione stabile, ideale per lo streaming in HD e senza buffering.

E il bello è che non finisce con la partita. Con l’occasione, infatti, ti ritrovi una VPN potente e versatile, utile anche quando torni a casa. Proteggi la tua connessione su reti Wi-Fi pubbliche, mantieni la tua privacy online, eviti pubblicità invasive e accedi a contenuti da tutto il mondo. Con NordVPN puoi vedere serie, film, servizi e notizie riservati ad altri Paesi, il tutto in piena sicurezza.

Un servizio che oggi puoi attivare approfittando delle promozioni su tutti i piani (Base, Plus e Ultimate) con prezzi a partire da 3,39€ al mese e sconti fino al 72%. Un’occasione unica che non puoi davvero sprecare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.