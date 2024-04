Come una VPN aiuta la tua privacy online? Scoprilo con PrivateVPN

In un mondo sempre più connesso, proteggere i tuoi dati personali è diventato fondamentale. Fortunatamente, esiste una soluzione: una rete virtuale privata (VPN). PrivateVPN offre una promozione imperdibile: 12 mesi di abbonamento più 24 mesi extra a soli 2,08 euro al mese, con uno sconto dell'85%.

I vantaggi di una VPN come PrivateVPN

Ma perché dovresti considerare una VPN come PrivateVPN? E come può aiutarti nella tua lotta per la privacy online? Anzitutto, anche se non stai facendo nulla di sospetto online, la privacy è un diritto fondamentale. E, purtroppo, hacker e malviventi della rete non fanno distinzioni tra gli utilizzatori.

PrivateVPN è diventata la scelta di oltre 44.000 utenti dal 2008, senza mai subire una violazione dei dati. Ecco come protegge la tua privacy online:

Anonimato al 100% : grazie a PrivateVPN, tutti i tuoi dati di navigazione e delle app diventano indecifrabili, garantendo la massima sicurezza

Accesso a contenuti bloccati geograficamente, per sbloccare servizi come Netflix, BBC iPlayer e Hulu

Utilizza qualsiasi rete Wi-Fi pubblica senza sacrificare la tua privacy e la tua sicurezza

PrivateVPN ti consente di nascondere la tua identità, la tua posizione e le tue attività online da chiunque

Tutto questo è possibile perché PrivateVPN, grazie alle leggi sulla privacy svedesi, non registra alcun log di traffico, garantendo così la massima riservatezza. Dal punto di vista "tecnico" della VPN, potrai accedere con sei connessioni simultanee, avrai protezione dalle fughe IPv6 in caso di disconnessione improvvisa, banda e velocità illimitate, server in 63 Paesi, protocolli VPN sicuri inclusi e crittografia 2048-bit con AES-256, il più alto livello disponibile.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica: proteggi la tua privacy online con PrivateVPN e approfitta della promozione speciale che ti offre un abbonamento di 12 mesi, più 24 mesi extra, a soli 2,08 euro al mese con uno sconto dell'85%.

