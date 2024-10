Come risparmiare sui costi di storage: soluzioni e consigli pratici

La mole di dati che ogni azienda e ciascun professionista devono muovere ogni giorno cresce in maniera inarrestabile. Questo aumento esponenziale impone alle imprese di individuare soluzioni efficaci per memorizzare e proteggere le proprie informazioni, riducendo i costi legati al cloud storage. Sebbene il cloud rappresenti una svolta in termini di accessibilità, gestione remota e sicurezza, nasconde spesso costi non preventivati che possono influenzare pesantemente i budget aziendali.

L'importanza di ridurre i costi del cloud storage

Molte aziende si trovano oggi a dover affrontare spese non previste, legate a operazioni di trasferimento dati, cancellazione, replicazione e backup. Questi costi, non sempre esplicitati dai fornitori di cloud storage, possono aumentare progressivamente e destabilizzare la pianificazione finanziaria.

Cubbit, piattaforma di cloud storage con base a Bologna, rappresenta una vera e propria svolta nel settore, eliminando una serie di costi occulti che i fornitori tradizionali spesso impongono.

Fondata nel 2016, Cubbit si è affermata rapidamente come un'innovativa alternativa per il cloud storage, grazie a una proposta trasparente e all'utilizzo della cloud geodistribuito che ha già cambiato le regole del gioco: dal singolo professionista alle più grandi realtà enterprise.

Un modello trasparente: zero costi di trasferimento, cancellazione e replica

Per i team IT aziendali, la gestione prevedibile dei costi è fondamentale. Cubbit si distingue proprio per la sua capacità di semplificare la pianificazione finanziaria, eliminando costi spesso nascosti.

A differenza di altre piattaforme cloud che applicano tariffe elevate per operazioni come il trasferimento e la cancellazione dei dati o la loro replica su più regioni geografiche, Cubbit non applica alcun costo aggiuntivo.

Ogni dato memorizzato su Cubbit, è automaticamente crittografato e frammentato in porzioni distribuite su più nodi all'interno di un'unica area geografica. Questo approccio garantisce non solo la massima protezione contro i ransomware e le altre minacce informatiche, ma anche una gestione efficiente senza alcuna penale per il cliente.

Inoltre, Cubbit elimina le tariffe di retention minima, permettendo una flessibilità maggiore nella gestione dei dati.

Per questi motivi, vale la pena attivare una prova gratuita di Cubbit (non è richiesto l'inserimento di alcun metodo di pagamento) e verificare come la piattaforma sappia venire incontro alle esigenze di qualunque realtà aziendale.

Architettura geodistribuita: sicurezza e sovranità digitale

Il modello architetturale di Cubbit è un elemento centrale del suo successo. Grazie a una tecnologia basata su nodi distribuiti, i dati non sono memorizzati in un singolo data center, ma suddivisi in molteplici parti criptate. L'approccio peer-to-peer garantisce che, anche in caso di compromissione di uno o più nodi, i dati rimangano sempre al sicuro e inaccessibili ai soggetti non autorizzati.

La rete geodistribuita sulla quale poggia Cubbit non solo rispetta i più alti standard di sicurezza, ma assicura che i dati siano conservati entro i confini nazionali, garantendo così il pieno rispetto del concetto di sovranità digitale.

Il tema della sovranità digitale, legato a doppio filo con la Direttiva NIS2, è emerso come priorità strategica per l'Unione Europea. L'obiettivo è quello di tutelare l'autonomia dei Paesi europei nell'ambito della gestione dei dati, evitando che informazioni critiche e sensibili finiscano sotto il controllo di entità straniere, soggette a regolamentazioni diverse, come nel caso dei vari colossi tecnologici extraeuropei.

Cubbit rappresenta un esempio concreto di piattaforma cloud nata per rispondere alle esigenze di sovranità digitale, garantendo che i dati rimangano all'interno dei confini europei e siano soggetti esclusivamente alle leggi dell'Unione. Questa configurazione consente alle aziende di essere conformi non solo con la Direttiva NIS2, ma anche con il GDPR, rafforzando al contempo la sicurezza e la protezione dei dati da eventuali ingerenze esterne.

La piattaforma Cubbit DS3 massimizza la resilienza attraverso la replica di ogni parte dei dati, migliorando la disponibilità e riducendo i rischi di perdita.

Compatibilità S3 e facilità di integrazione

Un altro grande vantaggio di Cubbit è la sua compatibilità con il protocollo S3 di Amazon Web Services (AWS). Questo significa che le aziende possono integrare facilmente Cubbit nei loro sistemi esistenti, utilizzando le stesse API e comandi già familiari.

La transizione a Cubbit non richiede complesse modifiche al codice o ai flussi di lavoro, riducendo drasticamente i costi di integrazione e formazione del personale.

La piattaforma supporta anche l’integrazione con dispositivi NAS, permettendo ai sistemi QNAP e Synology di eseguire backup direttamente su Cubbit senza costi di licenza aggiuntivi.

Le scelte promosse dagli ingegneri di Cubbit hanno aperto la strada a un utilizzo ibrido delle risorse di storage, consentendo una transizione graduale e priva di sorprese verso il cloud.

Facendo perno sulla funzionalità S3 Object Locking di Cubbit si può stare certi che niente e nessuno possano modificare o eliminare quanto archiviato in forma geodistribuita sul cloud.

Allo stesso tempo, il Versioning S3 integrato in Cubbit offre la certezza che i dati aziendali siano costantemente protetti da ransomware, altre minacce informatiche ed errori umani. In qualsiasi momento, infatti, diventa possibile recuperare le versioni precedenti di documenti e file.

Ottimizzazione dei costi operativi per il cloud storage

Una delle maggiori criticità delle soluzioni di cloud storage tradizionali sono i costi occulti legati a operazioni quali il trasferimento dei dati, le penali per cancellazione anticipata o la gestione della ridondanza. Molti fornitori addebitano cifre significative per operazioni di trasferimento verso altri provider o sistemi on-premises. I costi di gestione e monitoraggio, come osservato nell'introduzione, possono quindi crescere rapidamente.

Cubbit elimina queste problematiche, trasformando i costi operativi variabili in costi fissi. Così, la gestione finanziaria non soltanto diventa più snella ed efficace ma allo stesso tempo le imprese si trovano automaticamente in posizione molto più comoda per pianificare une eventuale accesso ai fondi pubblici.

Non vi sono costi per la replica dei dati, né per l’utilizzo di strumenti di monitoraggio o compliance.

Tabella dei costi che Cubbit elimina completamente

Categoria Costo eliminato Trasferimento dei dati Egress Data Transfer: Niente costi per il trasferimento di dati in uscita. Inter-Region Data Transfer: Nessun addebito per il trasferimento tra regioni. Cancellazione e chiusura Early Termination Fees: Nessuna penale per cancellazioni anticipate. De-provisioning Costs: Nessun costo nascosto per la rimozione di risorse. Ridondanza e backup Storage Redundancy: Ridondanza senza costi aggiuntivi. Backup and Archival: Backup e archiviazione a lungo termine senza spese. Monitoraggio e gestione Monitoring Tools: Nessun costo per gli strumenti di monitoraggio. Management Overhead: Nessun costo di gestione quotidiana aggiuntivo. Conformità e sicurezza Compliance Fees: Nessun costo di conformità alle normative. Security Services: Sicurezza avanzata senza costi aggiuntivi.

Conclusione: una prova gratuita per scoprire i vantaggi di Cubbit

Per le aziende e i professionisti che desiderano testare in prima persona i benefici di Cubbit, la piattaforma offre una prova gratuita senza impegno, con 1 Terabyte di spazio disponibile.

Si tratta di una ghiotta opportunità per sperimentare la semplicità e la trasparenza di una soluzione cloud innovativa e interamente europea, capace di garantire scalabilità, sicurezza e controllo dei costi.

Provare Cubbit significa scoprire un nuovo modo di intendere il cloud, senza incorrere in costi nascosti o penali inaspettate.

