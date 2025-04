VMware Cloud Server: la tua infrastruttura virtuale a metà prezzo con Aruba

Crea la tua infrastruttura virtuale con VMware Cloud Server, ora con il 50% di sconto per 3 mesi. È questa l’offerta che Aruba mette a disposizione per tutti coloro che desiderano costruire ambienti cloud ad alte prestazioni, con la massima flessibilità.

VMware Cloud Server è una soluzione IaaS (Infrastructure as a Service) progettata per rispondere alle esigenze di aziende moderne, sviluppatori e fornitori di servizi pubblici. Grazie a una promozione esclusiva, è possibile approfittare di uno sconto del 50% per tre mesi, scegliendo una piattaforma cloud robusta, affidabile e sicura come quella di Aruba.

Perché scegliere VMware Cloud Server?

I motivi sono diversi. Innanzitutto, con hardware ridondato, storage SAN SSD e traffico illimitato, VMware Cloud Server è la soluzione ideale per ospitare applicazioni mission-critical e ambienti ad alto consumo di banda, garantendo sempre massime prestazioni e controllo dei costi.

Inoltre, poiché supporta VMware vSphere, la piattaforma consente di utilizzare immagini personalizzate, effettuare import/export di dischi e creare ambienti virtuali flessibili con strumenti avanzati di networking come Virtual Switch, Load Balancer, Firewall e Unified Storage.

VMware Cloud Server è qualificato QC2 da ACN, conforme agli standard più elevati in termini di sicurezza. Questo lo rende ideale per Pubbliche Amministrazioni e aziende che erogano servizi per la PA, permettendo l’erogazione sicura di servizi critici e ordinari.

VMware Cloud Server può essere utilizzato per:

Ambienti di test e sviluppo

Migrazione di infrastrutture IT

Servizi per la Pubblica Amministrazione

VDI, ERP e applicazioni remote

Server documentali e file server

Game Server

Con il 50% di sconto per 3 mesi offerto da Aruba, è il momento ideale per creare o migrare la tua infrastruttura virtuale con la sicurezza e le performance garantite da Aruba e VMware. Scopri tutti i prezzi e attiva la promo online.

