Internxt protegge i tuoi file digitali: ora con l’80% di sconto

Se sei alla ricerca di un modo sicuro e affidabile per salvaguardare i tuoi file online, Internxt è una delle opzioni più avanzate disponibili oggi. Il servizio di cloud storage offre una protezione completa dei dati, grazie a un sistema di crittografia all’avanguardia e alla tecnologia zero-knowledge, che impedisce a chiunque (incluso lo stesso provider) di accedere ai tuoi contenuti. Solo tu puoi visualizzarli e gestirli.

Per un periodo limitato, è attiva una promozione straordinaria: l’80% di sconto su tutti i piani Internxt, un’occasione imperdibile per chi vuole migliorare la propria sicurezza digitale spendendo meno.

Quali sono i vantaggi di Internxt

Internxt è molto più di un semplice spazio di archiviazione. Ogni file caricato è protetto dalla crittografia end-to-end e, grazie al sistema post-quantistico, la sicurezza dei tuoi dati è garantita anche contro le minacce informatiche più sofisticate. Inoltre, il servizio include una VPN ultraveloce, un antivirus avanzato e strumenti aggiuntivi per la tutela della privacy, come l’autenticazione a due fattori e la conformità al regolamento europeo GDPR.

Tra le funzionalità principali troviamo:

Archiviazione sicura fino a 5 TB;

Backup automatico dei file;

Condivisione protetta con password;

Compatibilità con WebDav, CLI e Rclone;

Supporto multi-dispositivo per accedere ai file ovunque.

Internxt è pensato per chi vuole il massimo in termini di privacy, sicurezza e semplicità d’uso. L’interfaccia è intuitiva e la configurazione richiede solo pochi minuti. Perfetto per professionisti, aziende e utenti privati attenti alla protezione dei propri dati sensibili.

Per approfittare dell’offerta e ottenere l’80% di sconto, visita il sito ufficiale di Internxt e scegli il piano più adatto alle tue esigenze. Proteggere i tuoi file non è mai stato così facile e conveniente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.