File protetti con Internxt: ora tutti i piani sono scontati dell'80%

Chi cerca una soluzione davvero sicura per conservare proteggere i propri file online oggi può contare su un alleato in più. Internxt, il cloud storage progettato per offrire il massimo della riservatezza, propone infatti un'offerta assolutamente imperdibile: l'80% di sconto su tutti i piani, ma solo per un periodo limitato.

E se preferisci provare prima il servizio, puoi sempre iniziare con il piano free da 1 GB!

Internxt: archiviazione cloud sicura e privacy totale, senza compromessi

Internxt nasce da un principio semplice: i tuoi dati devono essere solo tuoi. Per questo utilizza sistemi di crittografia end-to-end combinati a tecnologia zero-knowledge, così da impedire qualsiasi accesso esterno, anche da parte della stessa piattaforma.

Ogni file viene frammentato, cifrato e distribuito in modo sicuro, garantendo una protezione totale a prova di furto, attacchi informatici e persino in caso di smarrimento del dispositivo.

Ma Internxt è molto più di un semplice cloud, perché include anche una VPN ultraveloce illimitata per un ulteriore livello di privacy, un potente antivirus e strumenti avanzati come autenticazione a due fattori per una condivisione sicura. Più backup automatici per evitare ogni rischio di perdita.

È inoltre compatibile con WebDav, CLI e Rclone, e offre piani di archiviazione da 1TB fino a 5TB, pensati per adattarsi a ogni esigenza, dal singolo utente al professionista.

E grazie all’offerta in corso, puoi mettere al sicuro la tua vita digitale anche con un risparmio non indifferente. Approfittane ora: vai all'offerta Internxt, scegli il tuo piano e approfitta dell’80% di sconto prima che scada.

