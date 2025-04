pCloud: il cloud storage che mette al centro sicurezza e usabilità

pCloud si distingue per completezza, trasparenza e affidabilità. Più che un semplice spazio dove salvare file, è una piattaforma progettata per offrire massimo controllo sui dati, accessibilità totale da qualsiasi dispositivo e strumenti professionali per gestire, condividere e proteggere contenuti digitali. Con sede in Svizzera e oltre 20 milioni di utenti attivi in tutto il mondo, pCloud ha costruito la sua reputazione offrendo tecnologia avanzata, privacy al primo posto e un’interfaccia semplice ma potente, adatta sia all’uso personale che professionale.

Tre piani per tre profili d’uso

Tutti i piani pCloud sono disponibili anche in formula Lifetime (pagamento una tantum), per chi vuole eliminare del tutto il concetto di abbonamento. Ecco i tre profili principali:

Premium 500 GB : ideale per chi vuole archiviare documenti, foto e file personali in modo sicuro e organizzato. (Piano annuale a 199€).

Premium Plus 2 TB : pensato per utenti avanzati o professionisti che lavorano con file multimediali e necessitano di ampio spazio e condivisione. (Piano annuale a 399€)

Ultra 10 TB: perfetto per team, creativi e aziende che gestiscono grandi quantità di contenuti e vogliono una soluzione definitiva. (Piano annuale a 1199€)

Tutti i piani includono anche traffico per i link condivisi, backup automatici, accesso multi-dispositivo e garanzia soddisfatti o rimborsati di 14 giorni.

Perché scegliere un servizio cloud a vita

Archiviazione personale definitiva

Con pCloud puoi conservare in modo permanente tutti i tuoi ricordi digitali: foto, video di famiglia, documenti importanti. Basta pagare una volta sola, e hai accesso garantito per sempre, senza il pensiero del rinnovo.

Strumento per professionisti

Fotografi, designer e videomaker possono usare pCloud per archiviare e condividere i propri lavori con clienti o collaboratori, sfruttando funzionalità avanzate come i link protetti da password o la collaborazione in cartelle condivise.

Streaming e intrattenimento

Grazie al lettore multimediale integrato, puoi guardare i tuoi video o ascoltare la tua musica direttamente dal cloud, ovunque ti trovi. Nessun bisogno di scaricare, tutto accessibile in streaming.

Lavoro in mobilità

Se usi più dispositivi, pCloud sincronizza automaticamente i file, permettendoti di accedervi anche offline. L’app è disponibile per desktop, smartphone e tablet, con backup automatico e accesso immediato ai tuoi contenuti.

Un cloud semplice, potente e senza pensieri

Ogni piano include:

Backup da dispositivi desktop e mobili

Ripristino di versioni precedenti dei file fino a 30 giorni

Condivisione avanzata e link personalizzati

Nessuna limitazione di velocità o dimensione file

Accesso anche offline e sincronizzazione automatica

Protezione con crittografia di livello militare

Garanzia soddisfatti o rimborsati per 14 giorni

Inoltre, pCloud offre un piano Family per condividere lo spazio con amici e parenti (fino a 5 utenti), e soluzioni per il cloud business, ideali per team e aziende. Per conoscere l'offerta completa di pCloud clicca qui.

