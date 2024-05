Come migliorare la sicurezza aziendale con un'unica piattaforma: NinjaOne

Nel panorama della sicurezza aziendale, la minaccia crescente rappresentata dal ransomware e dagli attacchi mirati costituisce una sfida sempre più complessa per le imprese italiane. Le aggressioni informatiche sono diventate più frequenti e sofisticate, provocando interruzioni dei flussi di lavoro e perdite finanziarie ingenti. Secondo un recente rapporto di Sophos, nel 2023 si è registrato un aumento del 50% degli attacchi ransomware rispetto all'anno precedente. Le minacce sono sempre più difficili da rilevare per tempo e le aziende tendono spesso a contrastarle con più soluzioni non integrate, incapaci di offrire una protezione globale e in tempo reale.

Un rapporto elaborato da Verizon ha messo in evidenza come l'80% delle violazioni di sicurezza siano conseguenza diretta dell'utilizzo di pratiche inadeguate in ambito security. E non si parla di policy particolarmente severe: ciò su cui i criminali informatici fanno leva, sono spesso delle "sviste" di base nella sicurezza aziendale. L'80-90% delle compromissioni da ransomware andate a segno, deriva dall'utilizzo di dispositivi non gestiti, privi delle attenzioni fondamentali sul piano della sicurezza. La situazione è esacerbata dalla carenza di professionisti qualificati nel campo della sicurezza informatica, rendendo le infrastrutture IT delle imprese ancora più esposte e vulnerabili.

NinjaOne rende più sicura ogni azienda, consolidando la gestione dei dispositivi e dell'infrastruttura IT

Nel contesto descritto, NinjaOne si distingue come partner ideale per soddisfare le esigenze di sicurezza aziendale, capace di collaborare in tempo reale con il team IT e i consulenti informatici. NinjaOne è una piattaforma unificata per l'IT e la sicurezza che consolida la gestione degli endpoint, delle attività di patching, del software installato su ciascun sistema, il backup e la protezione degli endpoint.

La singola console di gestione permette alle imprese di avvalersi di un approccio integrato che semplifica le operazioni IT e la sicurezza dell'infrastruttura. Gli amministratori IT e i consulenti (ad esempio i MSP, Managed Service Provider), hanno a disposizione un unico punto centrale per monitorare le minacce, gestire le patch e orchestrare le risposte agli incidenti, riducendo la complessità e migliorando i tempi di risposta.

La "ricetta" sulla quale si basa NinjaOne trae ampio vantaggio dalle funzionalità di automazione: utilizzando semplici e compatti software agent, da installare sui singoli dispositivi, la piattaforma è in grado di raccogliere in tempo reale le informazioni sulla configurazione e sullo stato di ciascun endpoint. In caso di situazioni anomale o potenziali problemi, l'agent di NinjaOne può attivarsi autonomamente per porre rimedio. In alternativa, o in aggiunta, a seconda dei casi specifici, l'agent può notificare il problema gli amministratori IT richiamando tempestivamente la loro attenzione.

Per provare NinjaOne e verificare come la piattaforma si integra con la propria infrastruttura aziendale, indipendentemente dalla sua struttura e dal numero di endpoint da proteggere, si può procedere con un paio di clic, senza neppure inserire un numero di carta di credito e senza alcun impegno di acquisto.

Pratiche di sicurezza fondamentali: spesso trascurate in azienda

Tante imprese investono risorse crescenti in soluzioni avanzate di cybersecurity. Tuttavia, sono le pratiche di sicurezza fondamentali a prevenire la maggior parte degli attacchi. Si tratta di pratiche che purtroppo, invece, sono spesso trascurate, con conseguenze operative e finanziarie gravi.

È qui che NinjaOne interviene, potenziando i team IT per innestare il concetto di sicurezza in ogni aspetto delle operazioni svolte. Le sfide che i tecnici aziendali, soprattutto nelle realtà di medie dimensioni, devono continuamente affrontare sono le seguenti:

Mantenere una visibilità completa su tutti i dispositivi collegati alla rete dell'impresa.

su tutti i dispositivi collegati alla rete dell'impresa. Applicare regolarmente patch per risolvere le vulnerabilità via via emerse nei sistemi operativi e nei software.

per risolvere le vulnerabilità via via emerse nei sistemi operativi e nei software. Rimuovere software non necessari e bloccare l'installazione di applicazioni non autorizzate che potrebbero rappresentare vettori di attacco.

e bloccare l'installazione di applicazioni non autorizzate che potrebbero rappresentare vettori di attacco. Eseguire backup dei dati critici per garantire un rapido recupero in caso di attacco.

dei dati critici per garantire un rapido recupero in caso di attacco. Distribuire e gestire soluzioni di sicurezza robuste.

I vantaggi della piattaforma NinjaOne sul piano della sicurezza

NinjaOne unifica le operazioni IT e di sicurezza, consolidando i flussi di lavoro, riducendo i "silos informativi" e fornendo una fonte unica per tutti i dati relativi all'infrastruttura IT nel suo complesso e ai singoli endpoint. L'integrazione promuove la collaborazione tra i team e migliora significativamente la protezione dalle minacce.

La piattaforma NinjaOne si adatta a qualsiasi realtà aziendale, indipendentemente dalle sue dimensioni. Gli agent provvedono a trarre informazioni, in tempo reale, su ogni singolo device mentre il "filo di collegamento", costituito dall'impronta cloud, aiuta a monitorare qualunque dispositivo all'interno degli edifici aziendali o all'esterno, ad esempio quando collegati a reti gestite da soggetti terzi.

Sul versante della sicurezza, NinjaOne assicura alcuni interventi essenziali per qualunque realtà d'impresa. La piattaforme permette infatti di:

Applicare le patch automaticamente, assicurandosi che i sistemi siano sempre protetti con gli aggiornamenti di sicurezza più recenti.

automaticamente, assicurandosi che i sistemi siano sempre protetti con gli aggiornamenti di sicurezza più recenti. Rafforzare gli endpoint rimuovendo software non necessari e minimizzando la superficie di attacco, attraverso una configurazione automatizzata dei dispositivi su larga scala.

rimuovendo software non necessari e minimizzando la superficie di attacco, attraverso una configurazione automatizzata dei dispositivi su larga scala. Ottenere visibilità e controllo in tempo reale su tutto l'ambiente IT, permettendo una rilevazione e una risposta alle minacce che risulta istantanea.

e in tempo reale su tutto l'ambiente IT, permettendo una rilevazione e una risposta alle minacce che risulta istantanea. Eseguire backup sicuri dei dati critici sul cloud, garantendo un recupero veloce ed efficace in caso di attacco.

NinjaOne facilita la protezione dei dati aziendali critici mediante il backup degli endpoint e il mantenimento di copie sicure nel cloud. In caso di attacco, è possibile procedere con il ripristino rapido e sicuro di singoli file e intere unità, garantendo la continuità operativa.

Le caratteristiche uniche di NinjaOne per rendere più sicura l'infrastruttura aziendale

Diventando la piattaforma unificata di riferimento per team IT e MSP, NinjaOne non soltanto semplifica le operazioni di gestione degli endpoint a distanza ma fornisce un punto centrale per monitorare le minacce, gestire le patch e orchestrare la risposta agli eventuali incidenti. A differenza di molti strumenti di gestione degli endpoint, NinjaOne fornisce visibilità e controllo in tempo reale. I tempi di risposta si riducono drasticamente perché configurazioni errate, minacce e problemi sono immediatamente visibili e risolvibili, anche in modalità remota.

NinjaOne automatizza la distribuzione delle patch su tutta la rete di endpoint Windows, macOS e Linux, garantendo che i sistemi siano sempre aggiornati con le ultime correzioni di sicurezza e riducendo significativamente la finestra di opportunità per gli attacchi. Questo report Gartner fotografa le abilità di NinjaOne nell'accelerare il patching di Windows e delle applicazioni di terze parti.

La piattaforma automatizza inoltre la distribuzione e l'aggiornamento delle applicazioni installate sui dispositivi, offrendo agli amministratori IT una visibilità completa sul software. Se di solito è complicato avere sempre sotto mano un inventario software completo e continuamente aggiornato, ancora più complesso è impedire l'installazione di programmi potenzialmente dannosi per l'integrità e la riservatezza dei dati aziendali. NinjaOne non soltanto si occupa di questi aspetti ma provvede a estromettere dalla rete aziendale qualunque sistema non conforme, compresi quelli che non usano ancora il modulo agent.

I "fondamentali" in termini di sicurezza aziendale sono applicati da NinjaOne anche attraverso attività di hardening, di Endpoint Detection and Response (EDR), di backup e così via. Le integrazioni NinjaOne permettono di collegare la piattaforma con tanti software di terze parti e l'importante partnership tra NinjaOne e CrowdStrike va proprio nella direzione di mettere nelle mani delle aziende una soluzione capace di proteggere a 360 gradi i dati aziendali.

I risultati conseguiti dalle aziende che hanno scelto NinjaOne

Il ransomware continua a rappresentare una minaccia crescente per la sicurezza aziendale, con un aumento del 50% degli attacchi anno su anno. Secondo il rapporto Microsoft Digital Defense del 2023, il 76% delle aziende non gestisce adeguatamente le vulnerabilità e le patch rilasciate dagli sviluppatori software, il 50% utilizza sistemi non gestiti od obsoleti, e il 44% non dispone di backup utilizzabili.

Le imprese che hanno adottato NinjaOne, riportano miglioramenti significativi nella sicurezza aziendale:

100% di miglioramento nella conformità delle patch.

90% di riduzione del tempo dedicato alla gestione delle patch.

98% di riduzione delle vulnerabilità.

Senza avvalersi dei benefici di NinjaOne, le aziende hanno difficoltà a mantenere aggiornati tutti i loro sistemi con le patch di sicurezza. Una piattaforma cloud centralizzata come NinjaOne permette ai team IT di applicare tutte le patch necessarie, garantendo che ogni dispositivo sia aggiornato e sicuro.

Scende di concerto anche il tempo che il personale IT dedica alla gestione delle patch (-90%): l'automazione del processo di patching, introdotta da NinjaOne, elimina la necessità di interventi manuali e consente una gestione più efficiente e rapida degli aggiornamenti.

L'attività di profilassi della quale NinjaOne si fa carico, ha portato a una significativa diminuzione delle vulnerabilità presenti nei sistemi delle aziende. La gestione efficace delle patch e il monitoraggio continuo dei sistemi aiutano a identificare e correggere i "punti deboli", riducendo il rischio di attacchi informatici.

Il 72% dei clienti enterprise che hanno scelto NinjaOne, ha potuto ridurre la complessità delle loro configurazioni hardware e software, dismettendo tre o più soluzioni precedentemente adottate in azienda. Questo perché tutte le funzionalità di protezione sono integrate direttamente in NinjaOne.

Per verificare come NinjaOne si adatta alla propria realtà d'impresa, è sufficiente attivare la prova gratuita e iniziare a installare gli agent sui vari sistemi.

