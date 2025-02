Come guardare le trasmissioni italiane dall'estero? È semplicissimo

Guardare le trasmissioni italiane dall'estero è possibile ed è anche molto semplice. La maggior parte dei programmi della televisione italiana non sono disponibili su emittenti estere, non interessate all'acquisto di diritti di trasmissione di produzioni di un altro Paese. Per chi vive all'estero o anche per chi si trova in vacanza o è in viaggio per lavoro, però, c'è sempre la possibilità di seguire i programmi desiderati.

Tutte le principali emittenti trasmettono anche in streaming. La Rai trasmette tramite Rai Play mentre Mediaset utilizza la piattaforma Mediaset Infinity e così via anche per altre emittenti, nazionali e locali. Spesso, è possibile seguire le trasmissioni italiane in streaming dall'estero semplicemente collegandosi al sito o all'app dell'emittente.

In alcuni casi, però, è necessario ricorrere a una VPN. Con un servizio di questo tipo, infatti, è sufficiente selezionare un server italiano per ottenere un IP italiano e, quindi, poter evitare i blocchi geografici in rete. Si tratta di un sistema semplice per lo streaming quando si è in viaggio all'estero.

La VPN da utilizzare, in questo momento, è NordVPN, servizio di riferimento del settore anche grazie a un network di oltre 6 mila server sparsi in tutto il mondo. Con la promozione in corso, NordVPN è disponibile con un prezzo scontato di 3,39 euro al mese scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso oppure optare per il piano mensile da 12,99 euro.

Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

Come funziona NordVPN

Per usare NordVPN, dopo aver attivato il servizio, è sufficiente installare l'app di NordVPN sul proprio dispositivo (smartphone, tablet, computer, Smart TV e diverse altre piattaforme sono supportate). L'app può essere scaricata dallo store del proprio dispositivo.

A questo punto, è sufficiente avviare la connessione VPN, direttamente dall'app, andando a scegliere un server VPN situato in Italia. In questo modo si otterrà un indirizzo IP italiano. Dopo aver avviato la connessione VPN, sarà possibile accedere ai contenuti desiderati.

NordVPN garantisce la crittografia del traffico dati, senza limiti, e può essere utilizzata da 10 dispositivi in contemporanea. Il servizio è attivabile qui di sotto.

