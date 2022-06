CodeMirror: code editor in JavaScript per il Web

CodeMirror è un code editor Open Source realizzato integralmente in JavaScript e pensato per l'inclusione all'interno della pagine dei siti Web, grazie ad esso è possibile implementare un semplice campo di testo con funzionalità come l'evidenziazione automatica della sintassi (syntax highlighting), l'autocompletamento e le line gutter.

Il supporto multilinguaggio

Uno dei maggiori punti di forza del progetto riguarda il buon numero di linguaggi e formati supportati, come per esempio il già citato JavaScript, HTML, CSS, PHP, Python, Rust, JSON, Java, XML, Markdown e C++.

Funzionalità ed estensioni

Il system core dell'applicazione è estremamente generico e in pratica tutte le funzionalità disponibili (compresa l'evidenziazione della sintassi) sono state sviluppate nativamente come delle estensioni, questo significa che l'architettura modulare del code editor permette di aggiungere o rimuovere feature a seconda delle proprie esigenze senza che questo pregiudichi il funzionamento di CodeMirror.

Molto interessante anche il supporto integrato per l'utilizzo tramite display touchscreen, anche se editare codice da smartphone o tablet non è un'esperienza particolarmente developer friendly si avrà comunque la possibilità di utilizzare CodeMirror senza il vincolo della sola compatibilità con gli ambienti Desktop.

Un altro vantaggio riguarda il fatto che si tratta di un componente concepito per garantire il maggior livello di accessibilità possibile, per far ciò sono stati eliminati tutti gli ostacoli che generalmente rendono i code editor difficili da utilizzare per le persone che devono confrontarsi con disabilità e necessitano di tecnologie assistive.

Code editor libero e aperto

Tra le grandi realtà che hanno contribuito allo sviluppo di CodeMirror troviamo Automattic (l'organizzazione che presiede all'implementazione di WordPress), la fondazione Mozilla e la Wikimedia Foundation.

Come anticipato il progetto è stato rilasciato sotto licenza Open Source, per la precisione la MIT license, il suo codice sorgente è disponibile tramite un apposito repository su GitHub mentre l'installazione può essere effettuata via NPM.

Recentemente è stata rilasciata la sesta versione stabile del componente.