Code Assist: l'assistente AI al coding di Oracle

Come altre grandi aziende anche Oracle ha in progetto di rilasciare un suo assistente al coding basato sull'Intelligenza Artificiale Generativa. Code Assist, questo il nome della piattaforma, è stato addestrato in particolare per offrire performance elevate nella programmazione Java. Si propone inoltre come un valido aiuto nello scripting con NetSuite e nella creazione di applicazioni dedicate ai database della casa madre.

Cosa sa fare Code Assist

Per il momento l'assistente è ancora in fase di sviluppo ma stando alle prime notizie a riguardo dovrebbe essere in grado di distinguere tra codice open source e closed source. Grazie a questo filtro gli utilizzatori avranno la garanzia che il codice prodotto non sia legato a licenze commerciali o restrizioni d'uso. Code Assist sarà inoltre in grado di operare in base al contesto in cui viene impiegato. Questo significa ad esempio che terrà conto degli standard e delle policy dell'azienda che lo utilizza.

Oracle preparing Code Assist: AI coding “fine-tuned” for Java, SQL and its own cloud https://t.co/CktYSEpoOn — devclass (@d3vclass) May 8, 2024

Il progetto dovrebbe essere rilasciato sotto forma di plugin per gli IDE Visual Studio Code e IntelliJ IDEA. Sarà in grado di spiegare il funzionamento di un codice, fornire suggerimenti sul completamento e l'aggiornamento di un sorgente così come di inserire commenti. Potrà essere utilizzato anche per creare documentazione, pull request, identificare bug, errori e vulnerabilità, eseguire revisioni e assistere il programmatore durante i test funzionali e lo unit testing.

Tempistiche di rilascio

Per il momento Oracle non avrebbe fornito alcun dettaglio riguardo alle tempistiche di rilascio di Code Assist. Esso verrà proposto come alternativa a soluzioni concorrenti, come per esempio GitHub Copilot o Amazon Q ma presenterà caratteristiche strettamente legate all'infrastruttura Cloud dei suoi creatori. La necessità di realizzarlo sarebbe nata dopo aver osservato che gli altri assistenti AI oggi sul mercato non sono sufficientemente ottimizzati per Oracle SQL.

In ogni caso, come sottolineato dai portavoce di Oracle, Code Assist sarà un assistente "poliglotta". Potrà quindi essere utilizzato anche durante le sessioni di programmazione e sviluppo con linguaggi come Python, JavaScript o TypeScript.