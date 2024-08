Clipchamp: Microsoft include nuove funzionalità AI all’editor video

Microsoft continua ad aggiungere nuove funzionalità al suo editor video ClipChamp. In un nuovo post sul blog Microsoft 365 Insider, l'azienda rivela due nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che ora vengono distribuite sia agli account personali che a quelli aziendali. Una delle nuove funzionalità è la rimozione dello sfondo. Microsoft afferma che gli utenti di Clipchamp possono in primis fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi immagine nell'editor. In seguito, dovranno soltanto selezionare l'opzione Rimuovi sfondo nel menu per rimuovere lo sfondo. Come riportato dall’azienda di Redmond: “Puoi sovrapporre qualsiasi video o immagine di tua scelta dietro la tua immagine per creare un aspetto completamente nuovo, aggiungendo un'altra riga di traccia sotto. Puoi anche applicare la rimozione dello sfondo dell'immagine alle immagini con oggetti in primo piano per creare i tuoi adesivi”.

Clipchamp: come rimuovere il rumore dai video

L'altra nuova funzionalità che sta per essere implementata per Clipchamp è la rimozione del rumore. A volte, si ha necessità registrare un video con del rumore di sottofondo che non si desidera inserire nel prodotto finale. In questo caso, basta accedere alla scheda Audio di Clipchamp e cliccare sulla selezione Rimozione del rumore. L'editor dovrebbe automaticamente eliminare quel fastidioso rumore di sottofondo.

Mentre queste due nuove funzionalità sono ora implementate per gli account aziendali e personali di Clipchamp, non si sa quando saranno aggiunte agli account educational. Microsoft ha annunciato per la prima volta che Clipchamp sarebbe stato incluso per gli abbonati a Microsoft 365 Educational a luglio. Clipchamp dovrebbe ricevere una funzionalità molto più grande nel prossimo futuro. Secondo quanto pubblicato sul sito della Microsoft 365 Roadmap, Clipchamp aggiungerà presto il supporto di intelligenza artificiale generativa di Copilot. L’assistente AI in Clipchamp "scriverà uno script su misura, recupererà filmati di repertorio di alta qualità e assemblerà un progetto video con musica, voiceover, sovrapposizioni di testo e transizioni" con solo alcuni prompt di testo quando verrà aggiunta la nuova funzionalità. Tale funzionalità dovrebbe essere introdotta a partire da settembre 2024.