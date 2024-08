Microsoft 365: Copilot consentirà di creare video con Clipchamp

La Microsoft 365 Roadmap ha aggiunto poche nuove voci questa settimana. Tuttavia, alcune novità sono davvero interessanti. Tra queste vi è una funzionalità in arrivo su Clipchamp a settembre. L'editor video basato sul web di facile utilizzo aggiungerà presto il supporto per l'accesso all'assistente AI Copilot di Microsoft. Come riportato sul sito ufficiale della Roadmap: “Clipchamp porta le competenze di creazione video a Copilot. Digita il tuo prompt e Clipchamp scriverà uno script personalizzato, reperirà filmati di repertorio di alta qualità e assemblerà un progetto video con musica, voiceover, sovrapposizioni di testo e transizioni. Apri la bozza del tuo progetto video nell'app Clipchamp per continuare a modificare, esportare e condividere. Questa funzionalità è fantastica per video informativi, messaggi video, video tutorial, demo e presentazioni video”.

Microsoft 365: le novità per Outlook e Viva

Tra le altre novità della Roadmap di Microsoft 365, a settembre l'app Outlook per Android e iOS riceverà una nuova funzionalità di composizione. Come riportato dall’azienda di Redmond: “Abbiamo ricevuto feedback da voi, i nostri clienti, e stiamo aggiungendo il supporto per la scelta dei font durante la composizione in Outlook per iOS e Android. C'è anche un supporto migliorato per i font nel riquadro di lettura”. Inoltre, questa settimana c'è una voce su Outlook per Mac che aggiunge il supporto del calendario in Archivio online. Tuttavia, la voce dice anche che questa funzionalità non è programmata per essere aggiunta prima di giugno 2025, quindi dovrete aspettare a lungo.

Infine, anche gli utenti Microsoft Viva devono attendere ancora un po’ l’arrivo di Copilot a Viva Goals. Come riportato da Microsoft: “Copilot in Viva Goals ti aiuta a risparmiare tempo generando un riepilogo completo con tono, lunghezza della tua preferenza per uno o più obiettivi nella vista, consentendoti di recuperare rapidamente e condividere lo stato e i progressi dei tuoi obiettivi con leader, stakeholder e il tuo team”. L'anteprima è disponibile ora, ma il sito afferma che non verrà lanciata ufficialmente prima di giugno 2025.