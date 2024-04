Clipchamp di Microsoft rimuoverà in modo rapido i lunghi silenzi

Microsoft sta aggiornando ancora una volta il suo strumento di editing video Clipchamp, che è stato acquisito nel 2021. Nel corso degli ultimi anni è stato poi incorporato negli abbonamenti consumer e commerciali Microsoft 365. La società ha recentemente annunciato alcuni update dedicati a Clipchamp, incluso un nuovo modo per modificare rapidamente i lunghi silenzi nei video. In un post sul blog Microsoft 365 Insider, l’azienda di Redmond ha affermato che questa nuova funzionalità, rilasciata in anteprima pubblica all’inizio del 2024, è ora ufficialmente disponibile per gli account Microsoft 365 Family e Work. La funzione consente alle persone che stanno modificando video di rimuovere parti silenziose delle tracce audio con l'uso della programmazione AI.

Clipchamp: come funzionano i suggerimenti AI

Per iniziare, gli utenti di Clipchamp possono semplicemente fare clic sul pulsante dei suggerimenti AI (AI suggestions), che si trova sulla barra degli strumenti dell'app. Fatto ciò potranno rivedere le parti silenziose del video, rilevate dall’AI. Questi potranno quindi eliminare tutte le parti silenziose, separatamente o tutte contemporaneamente. Microsoft ha menzionato anche altri aggiornamenti minori che ora fanno parte di Clipchamp. Tra questi vi è un modo per ruotare qualsiasi elemento multimediale nello strumento di modifica. Gli utenti ora possono anche modificare più elementi contemporaneamente. Per effettuare la modifica basta tenere premuto il tasto Maiusc per selezionare più elementi sul palco e spostarli. Inoltre, potrai anche ridimensionarli e ruotarli. Il tasto Maiusc può essere utilizzato anche per selezionare più elementi della traccia allo stesso tempo e aggiungerli tutti alla timeline contemporaneamente.

Infine, chiunque abbia un account personale può ora ottenere alcune nuove tracce audio prive di copyright da inserire nei video. Come ricordato da Microsoft nel suo blog: “ora è possibile trovare oltre 200 nuove esclusive tracce audio stock, oltre a intro e outro, versioni da 30 e 60 secondi da utilizzare come musica di sottofondo nel tuo prossimo video”. Di base, questo strumento è gratuito, tuttavia Microsoft offre anche un abbonamento Clipchamp Premium per 11,99 euro al mese o 119,99 euro all'anno. Tale piano aggiunge funzionalità aggiuntive come il supporto della risoluzione video 4K, più filtri ed effetti e funzionalità di backup.