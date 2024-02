Clipchamp: Microsoft aggiunge funzionalità al suo video editor

Microsoft, attraverso un post diffuso sul blog di Office Insider, ha annunciato alcune nuove funzionalità audio che saranno disponibili agli utenti di Clipchamp. L’azienda di Redmond ha acquisito l'editor video 2021. Da allora, l'editor è diventato parte di Microsoft 365 Personal o Family e, più recentemente, per gli abbonamenti commerciali Microsoft 365. Inoltre, è stato anche aggiunto un piano Premium per gli utenti che desiderano utilizzarlo senza abbonamento Microsoft 365. Tra le novità dell’aggiornamento, gli utenti possono ora inserire una registrazione audio nel proprio video. Ciò è possibile cliccando sull'opzione “Audio” nella scheda “Registra e crea” dell'app. In seguito, basterà registrare la clip audio, della durata massima di 30 minuti. Al termine della registrazione, gli utenti possono anche apportare modifiche nella timeline dell'app. Questa funzione è disponibile per tutti gli utenti dell'account personale.

Clipchamp: in arrivo sintesi vocali e rimozione del silenzio

Nel nuovo update, Clipchamp ha anche incluso alcuni miglioramenti alla sua funzione di sintesi vocale. Come dichiarato dalla stesa Microsoft: “Ora è possibile aggiungere una traccia testo alla voce e quindi modificare la lingua, la voce, l'emozione, il tono, nonché modificare lo script dal pannello delle proprietà”. L'app consente inoltre agli utenti di modificare la velocità dell'audio di sintesi vocale. Questa funzionalità è ora disponibile per tutti gli account personali Clipchamp e sarà implementata anche negli account commerciali.

Microsoft ha anche rivelato un'imminente funzionalità audio di Clipchamp chiamata “rimozione del silenzio”. Se nella traccia audio sono presenti silenzi prolungati, la funzione rimuoverà automaticamente alcune o tutte queste parti silenziose della traccia. Tale funzionalità verrà lanciata verso la fine di febbraio come anteprima pubblica per gli account Personal Clipchamp. Una volta terminato il periodo di prova dell'anteprima pubblica, sarà disponibile solo per gli abbonati al piano Premium. Questo abbonamento ha un prezzo di 11,99 dollari al mese o 119,99 dollari all'anno. Inoltre, sono incluse anche funzionalità come supporto per la risoluzione video 4K, immagini, video e audio premium, più filtri ed effetti e funzionalità di backup.