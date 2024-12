ChromeOS M131 permette reset del sistema senza rimuovere dati

La scorsa settimana, Google ha annunciato che sta distribuendo ChromeOS M131 a tutti gli utenti. Questa nuova versione porta con sé una comoda funzionalità chiamata "Safety reset" (ovvero "Ripristino di sicurezza"). Si tratta di una nuova opzione che permette agli utenti di Chromebook di ripristinare i propri laptop senza rimuovere completamente i dati. L'aggiornamento ha anche introdotto una nuova opzione di accessibilità "Notifiche flash" per aiutare coloro che altrimenti non potrebbero sentirle o vederle facilmente. Come Powerwash, la nuova opzione di ChromeOS M131 è in grado di effettuare un reset del sistema quando si riscontrano comportamenti anomali. Esempi di ciò sono pop-up insoliti o la presenza di virus informatici. Ricorrendo a Powerwash, gli utenti possono effettuare un ripristino completo delle impostazioni di fabbrica. Dall’altro lato, come rivelato dalla stessa azienda di Mountain View, Safety reset conserva i dati e le app locali, ma anche segnalibri e password salvate.

ChromeOS M131: come attivare la funzionalità Safety reset

Con il nuovo aggiornamento ChromeOS M131 gli utenti saranno in grado di richiamare direttamente la finestra di dialogo Ripristino di sicurezza premendo CTRL+Maiusc+Cerca+R. In alternativa, la nuova opzione si può trovare nel menu delle impostazioni "Sicurezza e privacy" o cercando nelle Impostazioni o nel Launcher parole chiave come "Pop-up", "Spam" o "Virus".

Per quanto riguarda la nuova impostazione delle notifiche Flash, questa è disponibile nelle impostazioni di accessibilità in "Audio e sottotitoli". Quando è abilitata, il Chromebook avviserà visivamente dell’arrivo di nuove notifiche facendo lampeggiare lo schermo. Questo nuovo indicatore aiuterà gli utenti con problemi di udito o che usano l’ingrandimento dello schermo per leggere i contenuti, poiché altrimenti potrebbero perdersi gli avvisi in arrivo. Gli utenti possono scegliere il colore del flash tra diverse opzioni e un pulsante di anteprima consentirà loro di vedere come questo appare. Questa opzione di accessibilità è già disponibile con ChromeOS M131 e disponibile per tutti gli utenti.