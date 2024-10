Lenovo Chromebook Duet: i nuovi laptop, prezzi e disponibilità

Il Lenovo Chromebook Duet si presenta come la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo portatile, versatile e dalle ottime prestazioni, perfetto per lavorare, studiare o intrattenersi. Grazie al suo design convertibile, può facilmente trasformarsi da tablet a laptop, offrendo una notevole flessibilità d’uso in qualsiasi contesto.

Realizzato con un telaio in metallo e protetto dal resistente vetro Corning Gorilla Glass, il Chromebook Duet è pensato per durare nel tempo. In particolare, il modello EDU G2, progettato per l’ambiente scolastico, presenta una protezione aggiuntiva con una cover in TPU e una tastiera staccabile, ideali per resistere a urti e cadute accidentali tipici dell’uso quotidiano.

All’interno del Chromebook Duet troviamo un processore MediaTek Kompanio 838, dotato di intelligenza artificiale integrata. Questo permette al dispositivo di gestire facilmente più attività contemporaneamente, senza rallentamenti. Inoltre, l’intelligenza artificiale offre funzionalità avanzate come la correzione automatica del palmo quando si utilizza la penna per scrivere e l'ottimizzazione delle prestazioni della fotocamera.

Altre caratteristiche di questo Chromebook Lenovo

Il display 2K del Lenovo Chromebook Duet garantisce un’elevata qualità visiva, con immagini nitide e colori brillanti, ideale per lavorare su documenti, guardare film o navigare sul web. Inoltre, grazie alla tecnologia SmartAMP e agli altoparlanti integrati con audio Wave, l’esperienza sonora risulta coinvolgente e di alta qualità.

Uno dei punti di forza del Chromebook Duet è la batteria che offre fino a 12 ore di autonomia, permettendo di lavorare o studiare per tutto il giorno senza dover cercare una presa di corrente. Il dispositivo è inoltre estremamente leggero e sottile, facilitando il trasporto in borsa o nello zaino.

Il modello EDU G2 include funzionalità pensate per l’ambito scolastico, come la gestione centralizzata di più dispositivi e la configurazione di profili personalizzati per studenti e insegnanti, rendendolo ideale per l’uso in classe. Il prezzo di questi nuovi dispositivi partirà da 299€, un costo che li rende anche abbastanza accessibili.