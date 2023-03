Chrome: un indicatore del consumo di RAM nelle schede

Un recente commit di Gerrit, il code collaboration tool utilizzato dagli sviluppatori della codebase di Chromium, mostrerebbe gli indizi di una nuova funzionalità che presto potemmo vedere anche su Chrome. Il browser Web di Mountain View dovrebbe essere infatti in grado di mostrare un indicatore del consumo di memoria RAM per ciascuna scheda aperta.

Se tale feature dovesse essere effettivamente introdotta potrebbe rivelarsi particolarmente comoda sia per chi deve ottimizzare il consumo di risorse, in particolare coloro che dispongono di configurazioni hardware meno avanzate, sia chi ha bisogno di salvaguardare l'autonomia del proprio portatile. È noto infatti quanto l'utilizzo di RAM possa influire sulla carica della batterie in un laptop.

La prima anticipazione di questa novità sarebbe stata data su Twitter tramite l'account Leopeva64, solitamente ben informato riguardo agli aggiornamenti dell'applicazione di Big G.

According to a new prototype on Gerrit, Chrome's hover cards *could soon show you how much memory a tab is using:https://t.co/ERwYdqZmwP

Something like this (mockup): pic.twitter.com/S5FywklioM

— Leopeva64 (@Leopeva64) March 3, 2023