Google Chrome: ecco Memory Saver ed Energy Saver

A dicembre dello scorso anno, Google aveva annunciato l’arrivo per il suo browser Chrome di due interessanti e utili funzionalità: Memory Saver ed Energy Saver. Da qualche ora a questa parte, è stata finalmente avviata la fase di rollout per le versioni del navigatore destinate a Windows, macOS e ChromeOS nel canale Stable.

Google Chrome: disponibili Memory Saver ed Energy Saver

I nomi delle due funzionalità risultano essere piuttosto esplicativi. Memory Saver si occupa di ridurre l’utilizzo della RAM nelle sessioni di navigazione in cui l’utente si ritrova ad aprire molteplici schede in contemporanea. Ciò avviene liberando la memoria dallo spazio occupato dalle schede inattive, le quali possono essere ricaricate in qualsiasi momento con un clic. Eventualmente è pure possibile determinare un elenco di siti per i quali la funzione non deve entrare in azione.

La funzione Energy Saver, invece, permette di congelare le attività in background e di bloccare gli effetti visivi, al fine di ridurre il più possibile consumi e aumentare l’autonomia del dispositivo in uso, motivo per cui a trarne maggiore vantaggio sono coloro che usando Chrome su un laptop.

Entrambe le funziono vengono abilitate per impostazione predefinita nel browser, ma agli utenti viene concesso di intervenire su di esse disattivandole oppure regolandone il funzionamento, accedendo alle seguenti sezioni delle impostazioni del browser.

chrome://settings/?search=memory chrome://settings/?search=battery

Da tenere presente che visto che il rollout è stato avviato da poco, per alcuni utenti le funzionalità in questione potrebbero risultare ancora non disponibili. In tal caso, dovrebbe essere solo questione di qualche ora o, al più tardi, di qualche giorno.