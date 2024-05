ChatGPT per Mac: OpenAI lancia l'app desktop per utenti Apple

Nelle scorse ore, OpenAI ha annunciato il suo ultimo modello di linguaggio di grandi dimensioni AI, ChatGPT-4o. Tuttavia, questa non è stata l’unica novità della giornata. L’azienda co-fondata da Sam Altman ha infatti annunciato il lancio di una nuova app desktop ChatGPT. Sebbene non citata durante la presentazione, il blog dell'azienda ha confermato che si tratta della versione ChatGPT per Mac disponibile per gli utenti Apple. Come riportato da OpenAI: “ora puoi avere conversazioni vocali con ChatGPT direttamente dal tuo computer, a partire dalla modalità vocale disponibile in ChatGPT al momento del lancio, con le nuove funzionalità audio e video di GPT-4o in arrivo in futuro. Che tu voglia fare un brainstorming su una nuova idea per la tua azienda, prepararti per un colloquio o avere un argomento di cui vorresti discutere, tocca l'icona delle cuffie nell'angolo in basso a destra dell'app desktop per avviare una conversazione vocale”.

ChatGPT per Mac: versione per Windows non arriverà prima di fine anno

Gli abbonati a ChatGPT Plus (il servizio a pagamento di OpenAI) potranno accedere alla nuova app ChatGPT per Mac sin da subito. Gli altri utenti potranno ottenerla entro le prossime settimane. Per quanto riguarda invece la versione di ChatGPT per Windows, l’azienda ha confermato che tale app dovrebbe essere rilasciata in futuro. Tuttavia, secondo quanto riportato sul blog di OpenAI, questa non sarà disponibile fino alla fine dell'anno. Considerando che Microsoft, la società dietro Windows, è un importante partner finanziario e tecnico di OpenAI, tutto ciò è piuttosto strano. Tuttavia, è probabile che Microsoft aggiungerà la potenza di ChatGPT-4o ai suoi numerosi prodotti e servizi AI nel prossimo futuro.

Oltre a ChatGPT per Mac, OpenAI sta aggiornando anche il sito web ChatGPT. Il sito ha un'interfaccia utente che include una home page migliorata con modifiche al layout dei messaggi. OpenAI afferma che questo cambiamento dovrebbe rendere "più amichevole e più colloquiale" il modo in cui le persone interagiscono con ChatGPT.