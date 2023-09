Carta di credito con cashback e canone zero: è possibile con American Express

Carta Blu di American Express è la scelta giusta in questo momento per chi è alla ricerca di una nuova carta di credito. Si tratta di una carta ricca di vantaggi: il canone annuale è zero per un anno (poi 35 euro) e il cliente ha la possibilità di scegliere se pagare a saldo o a rate le spese sostenute.

In più, per chi sceglie Carta Blu c'è un vantaggio aggiuntivo: è possibile, infatti, sfruttare un cashback dell'1% sugli acquisti effettuati con carta, andando, quindi, a ridurre (fino ad azzerare) il costo di mantenimento della carta.

Per richiedere l'emissione di Carta Blu di American Express è possibile accedere al sito ufficiale.

Carta di credito con cashback: l'offerta di American Express

Carta Blu di American Express è una carta di credito molto vantaggiosa. La carta in questione ha una quota annuale gratuita per il primo anno. Dal secondo anno, invece, il costo di mantenimento è di 35 euro.

C'è, però, il cashback dell'1% sugli acquisti che permette di ottenere un rimborso delle spese, fino ad arrivare ad azzerare il costo effettivo per il mantenimento della carta. Da notare, inoltre, che il titolare della carta può contare su un'elevata flessibilità di pagamento, scegliendo di volta in volta se pagare a saldo o a rate le spese sostenute.

La carta di American Express è anche facilmente accessibile: tra i requisiti per richiedere Carta Blu, infatti, troviamo un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro, la residenza in Italia e il possesso di un conto corrente appartenente al circuito SEPA (non sono accettate le prepagate con IBAN).

Per richiedere l'emissione di Carta Blu è possibile seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il link riportato qui di sotto. Basta premere su Richiedila Ora per avviare la procedura online per richiedere la carta di credito di American Express.

