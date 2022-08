Il nuovo abbonamento di Canva per i team

Questa settimana, Canva ha annunciato l'introduzione di una nuova formula di abbonamento premium per i team. Include tutte le funzionalità ben note della sottoscrizione Pro, aggiungendone altre pensate per semplificare la collaborazione tra colleghi. È già disponibile con un periodo iniziale di prova gratuita. Questo il claim, una dichiarazione di intenti.

In un mondo dove tutto è immagine, Canva per i team è lo strumento di progettazione tutto in uno che aiuta i team a fornire contenuti visivi in linea con il brand, in modo semplice e veloce.

Canva per i team: funzionalità e prezzo

Partiamo dal prezzo. Come si può osservare nell'immagine qui sotto, costa 139,90 euro all'anno per gruppi composti da due a cinque persone. Sono previste tariffe annuali anche per realtà più corpose.

Queste alcune delle caratteristiche presenti nel pacchetto, come già scritto dedicate in modo esplicito alla collaborazione:

accesso a oltre 100 milioni di immagini, video, audio e grafiche;

cartelle e contenuti illimitati;

controlli del brand;

flussi di approvazione, registrazione delle attività, assegnazione di compiti e ruoli;

cartelle dedicate a progetti o reparti specifici;

trasformazione di progetti, presentazioni e documenti in modelli;

blocco selettivo dei modelli per renderli non modificabili;

report e statistiche;

1 TB di archiviazione su cloud;

autenticazione Single Sign-on;

conformità e certificazione ISO 27001;

supporto 24/7.

Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella sezione dedicata del sito ufficiale. Di seguito un filmato che riassume le funzionalità più importanti tra quelle incluse.

Canva evolve dunque la propria offerta per rispondere alle esigenze emerse nel corso dell'ultimo biennio per quanto riguarda le modalità di collaborazione online.

Sappiamo che Microsoft è al lavoro per il lancio di quello che potrebbe diventare un concorrente: Designer, a cui di recente abbiamo dedicato un articolo su queste pagine.