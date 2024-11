Canonical rilascia Charmed MySQL

Canonical ha annunciato il rilascio di Charmed MySQL, una soluzione aziendale che permette di automatizzare la distribuzione, manutenzione e aggiornamento di database MySQL su cloud pubblici e privati. Con un'attenzione particolare alla sicurezza. Charmed MySQL è pensato per rispondere alle esigenze delle imprese che si affidano a MySQL, uno dei database più utilizzati al mondo e colonna portante dell'architettura LAMP usata per buona parte delle applicazioni web.

Questa versione avanzata di MySQL offre diverse funzionalità progettate per soddisfare le necessità aziendali, tra cui:

Charmed MySQL propone fino a 10 anni di manutenzione e interventi di sicurezza con un abbonamento a Ubuntu Pro. Esso include anche il supporto per plugin e tool MySQL come xtrabackup. Il supporto è disponibile 24/7 e il modello di prezzo per nodo rende il tutto più prevedibile dal punto di vista dei costi.

Canonical distribuisce inoltre pacchetti MySQL sicuri in diversi formati, come deb per Ubuntu, immagini OCI per ambienti containerizzati e snap per aggiornamenti atomici su distribuzioni Linux.

Charmed MySQL include l'automazione per gestire MySQL su piattaforme come Azure, AWS e Google Cloud. Può essere poi distribuito anche in ambienti privati su infrastrutture come MAAS, OpenStack o VMWare.

