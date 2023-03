Campagna malware mette in pericolo i router delle piccole imprese

Il mito di hacker e criminali informatici che attaccano solo le grandi aziende è tramontato da tempo.

A sottolineare quanto ciò è vero vi è una nuova minaccia scoperta di recente, ovvero il malware HiatusRAT.

Secondo i ricercatori che hanno scoperto questa nuova campagna malware, tale agente malevolo sta prendendo di mira servizi IT, società farmaceutiche e altre attività di piccola-media grandezza.

A rendere particolare HiatusRAT, però, è la sua modalità di attacco: lo stesso, infatti, va ad agire direttamente attraverso i router aziendali. Secondo i dati raccolti finora, la campagna malware in questione è partita lo scorso luglio e, in questi mesi, ha colpito un centinaio di aziende sparse in tutto il mondo.

HiatusRAT prende di mira i router delle piccole imprese: come agisce?

I modelli di router colpiti sono i DrayTek Vigor 2960 e 3900, molto popolari tra piccole e medie imprese. Nonostante ciò, non è improbabile che questa forma di attacco interessi anche altri prodotti simili. Stando ai dati raccolti, almeno 4.100 router di questo produttore sparsi per il mondo sono attualmente a forte rischio violazione.

Il primo passo per evitare problemi di sorta, dunque, è quello di appurare che il router della propria azienda non rientri in quelli attualmente a rischio. In seconda battuta, adottare una suite di sicurezza adeguata risulta pressoché d'obbligo.

Uno strumento come Norton 360 Premium, infatti, consente di raggiungere un livello di protezione ideale anche per il contesto di una piccola-media impresa.

Non stiamo parlando di un semplice antivirus: il prodotto Norton, infatti, abbina il classico strumento di scansione ad altre soluzioni specifiche, ideali per il contesto lavorativo tanto per quello domestico.

La VPN, per esempio, è ideale per tutelare privacy e anonimato online. Lo spazio cloud, dal canto suo, è ideale per contrastare pericoli come ransomware (molto diffusi soprattutto in ambito aziendale) ed eventuali guasti tecnici.

A quanto detto finora, Norton 360 Premium aggiunge anche un sistema di protezione della rete Wi-Fi, uno strumento per monitorare la fuga di dati personali sul Dark Web e tante altre soluzioni.

Di fatto, questa suite rappresenta le solide fondamenta di qualunque strategia difensiva in ambito informatico.

