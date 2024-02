Blackcatcard: la carta-conto che ti fa guadagnare il 4%

Attivando Blackcatcard ottieni una ricompensa del 4% annuo se hai un saldo medio pari o superiore a 300 euro, mentre se il saldo è inferiore la ricompensa è del 2,2%. In entrambi i casi con Blackcatcard ci guadagni.

Come ottenere questo vantaggio? Non devi fare nulla, non occorre aprire un conto deposito o complicate pratiche da seguire. Una volta diventato cliente Blackcatcard il programma si avvia in automatico.

I vantaggi di Blackcatcard la carta-conto super conveniente

Dopo esserti registrato sul sito ufficiale, otterrai subito un IBAN personale gratuito e una carta Mastercard virtuale a zero spese per tutti i tuoi acquisti online. Dopo qualche giorno riceverai, sempre gratuitamente, la carta fisica per prelevare e fare acquisti nei negozi. Non ci sono costi di gestione o commissioni, in più potrai anche fare operazioni nel mondo delle criptovalute grazie a un hot wallet gratuito. Puoi infatti vendere, acquistare, depositare o scambiare criptovalute P2P senza le commissioni blockchain.

I benefici non finiscono qui: hai 5 pagamenti SEPA gratuiti ogni mese (poi la commissione è di soli 0,02 €), assistenza clienti continua 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, servizi di online e mobile banking gratis. Altra cosa interessante è il programma cashback. Nel dettaglio puoi avere il 5% sugli acquisti fatti tramite il Google Play Store e il 2% quando usi la carta su Amazon.

Blackcatcard è un sistema innovativo, smart e flessibile oltre che conveniente. Puoi tranquillamente usarlo per gestire il tuo denaro e le spese quotidiane senza la necessità di aprire un conto corrente in una banca tradizionale, con tutte le spese che ne derivano.

Per maggiori informazioni e per richiedere l'apertura del conto Blackcatcard segui il link qui sotto e vai sul sito ufficiale. Sottolineiamo ancora una volta che l'apertura è completamente gratuita.

