Bing Chat: Microsoft lo porta su mobile e su Skype

Due settimane fa, Microsoft ha lanciato Bing Chat, la nuova versione del motore di ricerca proprietario con ChatGPT. Inizialmente il servizio è risultato fruibile solo su desktop, ma ora è sbarcato finalmente pure su mobile.

Bing Chat arriva su mobile e su Skype

Nelle scorse ore, infatti, il colosso di Redmond ha annunciato l’arrivo della preview nelle app Bing ed Edge per Android e iOS. L'accesso è inizialmente riservato a coloro che hanno ricevuto l’invito, ma si tratta comunque di un importante passo in avanti.

Per usare Bing Chat da mobile è sufficiente sfiorare l’icona nella parte in basso dell’app, in modo tale da avviare una sessione di chat, in cui è possibile interagire in egual maniera a come avviene su desktop.

Da tenere presente che Microsoft ha aggiunto anche la funzione per la ricerca vocale, pertanto è possibile chiedere informazioni con la voce e ottenere risposte dalla voce di Bing.

Un'altra cosa da tenere in considerazione è che Bing Chat è stato integrato pure nell’app di Skype.

In tal caso, per potersene avvalere è sufficiente inserire il comando @Bing per aggiungere il chatbot alla conversazione, il quale è in grado di rispondere a diverse domande e fornire svariate informazioni. L’utente può decidere come visualizzare la risposta: sotto forma di testo, di elenco puntato o in versione semplificata.

Ricordiamo che Bing Chat è disponibile in 169 paesi, ma al momento può essere testato solo da un milione di persone. Sino ad ora, comunque, Microsoft ha introdotto vari miglioramenti e alcune limitazioni per evitare che vengano fornite risposte poco consone.