Bing Chat: Microsoft ha innalzato i limiti

Nei giorni scorsi, Microsoft ha introdotto dei limiti alla lunghezza e alla frequenza delle chat con cui è possibile conversare con il nuovo Bing Chat basato sull’AI. Nelle ultime ore, però, il colosso di Redmond ha avuto dei ripensamenti in tal senso e ha informato di essere intervenuto nuovamente sul sistema applicando limitazioni meno stringenti.

Per la precisione, adesso si possono fare fino a 6 domande consecutive e un massimo di 60 sessioni al giorno.

I nuovi limiti dovrebbero essere in grado di soddisfare la maggior parte delle più comuni esigenze. L’intento è tuttavia quello di spingersi oltre e arrivare quanto prima a un massimo di 100 chat giornaliere, escludendo dal conteggio le query sottoposte a Bing in modo tradizionale.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, la spiegazione fornita da Microsoft sul da farsi e le ragioni alla base delle limitazioni applicate al motore di ricerca.

Queste lunghe e intricate sessioni di chat non rappresentano qualcosa con cui avremmo a che fare con i test interni. Dopotutto, la vera ragione per la quale stiamo sperimentando il nuovo Bing apertamente, coinvolgendo un numero limitato di utenti, è proprio trovare questi casi d’usi atipici per apprendere e migliorare il prodotto.