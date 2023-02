Bing: Microsoft ha iniziato a implementare ChatGPT

Microsoft intende puntare su ChatGPT per il suo motore di ricerca e infatti stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore andrà a integrare in Bing la versione più avanzata del chatbot, quella nota come GPT-4, e in Rete sono già spuntate le prime immagini.

Bing con GPT-4: ecco le prime immagini

Sono state infatti pubblicati su Medium degli screenshot, visibili di seguito, che evidenziano la presenza dell’intelligenza artificiale all’interno di Bing. A diffonderle è stato Owen Yin, uno studente che si è accorto della cosa.

Secondo Yin, l'integrazione di ChatGPT in Bing prenderà il nome di "nuovo Bing" e il colosso di Redmond la presenterà come "un assistente alla ricerca, un planner personale e un partner creativo al tuo fianco".

In sostituzione del classico box bianco per la ricerca vi sarebbe un prompt in cui poter inserire domande anche complesse, fino a 1.000 caratteri, oltre che fare ricerche specifiche o ricorrere ad esempi. Inoltre, mentre le informazioni più recenti a cui è in grado di attingere quest'ultimo risalgono al 2021, la versione implementata in Bing ricorrerà a dati aggiornati.

Nella pagina dei risultati di Bing, poi, ci sarà una sezione con la ricerca tradizionale, accompagnata però dalla sezione "Chat", tramite cui poter accedere agli strumenti di ChatGPT.

Per effettuare il training verrà utilizzato un supercomputer con 285.000 CPU e 100.000 GPU. L’integrazione su larga scala dovrebbe prendere il via nelle già nelle prossime settimane.

La versione attuale di ChatGPT è quella basata su GPT-3.5. La versione 4 propone diversi miglioramenti, tra cui la possibilità di ottenere risposte più veloci e maggiormente dettagliate.