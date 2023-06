Bing Chat: i comandi vocali arrivano su desktop

A partire dalla fine del mese di febbraio è possibile usare i comandi vocali per interfacciarsi con Bing Chat quando si utilizza Microsoft Edge e Bing. D'ora in avanti, però, sarà possibile fare altrettanto anche su desktop, come da poco comunicato dal colosso di Redmond. Inoltre, Bing Chat è in grado di rispondere alle domande con la sua voce.

Bing Chat: arrivano i comandi vocali su desktop

La nuova funzionalità risulta essere particolarmente interessante e di sicuro verrà apprezzata da tutti coloro che sono soliti adoperare i comandi vocali già su mobile, ovvero il segmento in cui tali funzioni trovano maggiore riscontro.

La nuova funzione è disponibile solo in Edge, ma il supporto per altri browser è al momento in fase di test e non è escluso che possa giungere a stretto giro.

Alla destra del campo in cui viene scritto il testo è adesso presente l’icona del microfono. Facendo clic su di essa si abilita il riconoscimento vocale e l’utente può fare una richiesta con la voce. Le lingue supportate al momento sono le seguenti inglese, tedesco, francese, giapponese e cinese (mandarino). Altre verranno aggiunte nelle settimane a venire.

Come anticipato, Bing Chat risponderà non solo con il testo, ma anche con la sua voce.

La novità è chiaramente correlata con la dimissione di Cortona su Windows, la qual cosa era stata annunciata da Microsoft nei giorni scorsi. Il supporto per l’app verrà interrotto entro fine 2023. Alla luce di ciò, Microsoft suggerisce di utilizzare Bing Chat, Windows 365 Copilot e Windows Copilot come alternativa.