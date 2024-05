Playoff Serie C, Casertana-Juventus U23: come vederla in streaming

Sabato 18 maggio, alle ore 20:30, la Casertana ospiterà la Juventus U23 nella gara di ritorno del primo turno dei playoff di Serie C. L'incontro sarà trasmesso in diretta da Sky Sport e in streaming su NOW con il pass Sport.

In queste ore il pass Sport è attivabile in offerta a 14,99 euro al mese per dodici mesi, invece di 24,99 euro. Grazie a questo pass è possibile vedere sia l'incontro tra Casertana e Juventus U23, sia le altre partite dei playoff, oltre a tutto lo sport in diretta e on-demand della programmazione Sky.

Come vedere Casertana-Juventus U23 in streaming (playoff Serie C)

La visione in streaming di Casertana-Juventus U23 richiede l'attivazione del pass Sport di NOW. Dopo essersi collegati alla pagina dedicata all'offerta del pass Sport, occorre selezionare prima Sport, quindi Attiva subito e completare l'iscrizione al sito nowtv.it (se ci si è già iscritti, basta effettuare il login con le proprie credenziali). L'attivazione dell'offerta è immediata.

Una rete di Curcio al 93° minuto ha permesso alla Casertana di espugnare il campo della Juventus Next Gen, ponendosi in una posizione estremamente favorevole per la qualificazione al secondo turno dei playoff. Ricordiamo che le quattro qualificate dal secondo turno disputeranno tra loro le semifinali, che determineranno le squadre della finalissima. La vittoria all'atto conclusivo decreterà l'ultima promossa in Serie B.

Non tutto è ancora perduto per la Juventus, nonostante il ko interno sia stato difficile da digerire. Riusciranno i bianconeri a voltare pagina, magari cavalcando anche la vittoria di Vlahovic e compagni nella finale di Coppa Italia?

Guarda Casertana-Juventus U23 in streaming su NOW con il pass Sport, approfittando dell'ultima offerta sul pass Sport. L'orario di inizio della partita è fissato alle 20:30.

