Sky TV con Eurosport e Sky Calcio in super offerta a 14,90 euro al mese

A meno di un mese dall'inizio degli Europei di calcio, che ci vedranno protagonisti con la Nazionale di Luciano Spalletti, Sky ha lanciato una nuova allettante promozione: Sky TV con Eurosport e Sky Calcio insieme a 14,90 euro al mese per 18 mesi invece di 30 euro.

Il pacchetto in promo consente di vedere a un prezzo stracciato non soltanto gli show per tutta la famiglia di Sky e le migliori serie tv internazionali, ma anche i grandi eventi di Eurosport (tra cui il Roland Garros e i Giochi Olimpici di Parigi) più UEFA Euro 2024 con tutti i 51 match. L'offerta è disponibile su questa pagina del sito ufficiale Sky.

Sky TV con Eurosport e Sky Calcio in offerta a 14,90 euro al mese per 18 mesi

Puoi iniziare a sfruttare l'offerta da subito con il Roland Garros, secondo slam della stagione di tennis, in programma da lunedì 20 maggio a domenica 9 giugno. La partecipazione di Jannik Sinner è ancora in forse, ma c'è cauto ottimismo sul suo rientro a Parigi. Non mancherà invece Novak Djokovic, così come al 99% Rafael Nadal, per quello che potrebbe essere il suo ultimo Roland Garros.

Dal 14 giugno inizierà invece Euro 2024: lo spettacolo di tutti i 51 match in diretta si potrà vivere con il pacchetto Sky Calcio, che include anche tre partite a turno del campionato di Serie A (il match del sabato alle 20:45, quello della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45). A proposito di calcio, in questo finale di stagione riflettori accesi anche sui playoff e playout sia della Serie B che della Serie C.

E dopo la conclusione degli Europei di calcio, grazie ai 10 canali di Eurosport dedicati, gli appassionati di sport potranno vivere interamente i Giochi Olimpici di Parigi. Oltre a Eurosport 1 ed Eurosport 2, i clienti Sky potranno contare infatti su 8 nuovi canali, di cui uno in 4K.

Cogli al volo l'offerta di Sky per attivare Sky TV con Eurosport e Sky Calcio a soli 14,90 euro al mese per 18 mesi, risparmiando oltre la metà rispetto ai 30 euro di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.